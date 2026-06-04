Gefälschter DDR5-Speicher ist kaum noch von Originalen zu unterscheiden

Auf chinesischen Marktplätzen sind massenhaft gefälschte DDR5-RAM-Module aufgetaucht, die unter den Marken G.Skill und V-Color hergestellt wurden. Auf der Computex 2024 erklärten Unternehmensvertreter, dass dieses Problem den Markt ernsthaft beeinträchtigt und die Unterscheidung zwischen Fälschungen und Originalen immer schwieriger wird. Laut Ixbt.com berichtet .

Das Hauptmerkmal der neuen Generation gefälschter Module ist, dass sie Leiterplatten verwenden, die visuell identisch mit den Lösungen von G.Skill und V-Color sind. Betrüger haben es auch geschafft, Kühlkörper und sogar RGB-Beleuchtungssysteme mit hoher Präzision nachzuahmen. Früher konnten gefälschte Speicher leicht an Plastik- oder Glasfaser-„Fake“-Chips erkannt werden.

V-Color gab bekannt, dass zahlreiche Kundenbeschwerden über in China zu niedrigen Preisen verkaufte Kopien eingehen. Derzeit ist unbekannt, welche Chips in den gefälschten Modulen verwendet werden, da Originalprodukte von V-Color ausschließlich mit SK hynix-Chips hergestellt werden. Das Unternehmen hat noch keine gefälschten Muster zur Analyse erhalten.

Auch Vertreter von G.Skill bestätigten das Problem und betonten, dass gefälschte Produkte seit vielen Jahren auf dem Markt vorhanden sind. Unternehmensexperten empfehlen, sich beim Kauf von teurem RAM nur an offizielle Partner und vertrauenswürdige Verkäufer zu wenden, um nicht Opfer von Betrug zu werden.