Eigentor von Jahongir O‘rozov kostet Rubin teuer

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Eigentor von Jahongir O‘rozov kostet Rubin teuer

Im Rahmen des 10. Spieltags der russischen Premier Liga (RPL) empfing Rubin Kasan zu Hause Dinamo Moskau. Das spannende und nervenaufreibende Spitzenspiel endete mit einem knappen 1:0-Sieg für die Gäste.

Das Schicksal der Partie wurde durch ein bitteres Eigentor in der ersten Halbzeit sowie Platzverweise auf beiden Seiten entschieden.

Die spielentscheidende Situation und die Roten Karten

In der Begegnung in der Ak Bars Arena ereigneten sich folgende wichtige Vorfälle:

  • Das Eigentor in der 30. Minute: Das einzige Tor des Spiels fiel Mitte der ersten Halbzeit – der Verteidiger der usbekischen Nationalmannschaft, Jahongir O‘rozov, unterlief bei einem Klärungsversuch ein Fehler, der zum Eigentor führte (0:1);

  • Volle Spielzeit: Der 20-jährige usbekische Legionär stand in der Startelf und absolvierte die vollen 90 Minuten;

  • Emotionen auf dem Platz: Die Situation für das zurückliegende Rubin verschlechterte sich in der 37. Minute, als Ilya Samoshnikov nach einer Roten Karte vom Platz gestellt wurde. Bei den Gästen musste Rubens in der 82. Minute ebenfalls mit Rot vom Platz.

Veränderungen in der Tabelle

Dieses Ergebnis führte zu wichtigen Verschiebungen im oberen Bereich der Tabelle:

  • Dinamo übernimmt die Tabellenführung: Mit den wertvollen 3 Punkten aus Kasan kommt der Moskauer Club nun auf 22 Zähler und übernimmt die Tabellenspitze der RPL;

  • Rubin bleibt auf Platz 6: Die Schützlinge von Rashid Rakhimov, die eine Heimniederlage hinnehmen mussten, bleiben mit 12 Punkten auf dem 6. Tabellenplatz.

Auch wenn dieses Spiel für Jahongir O‘rozov in bitterer Erinnerung bleiben wird, zeigt das wachsende Vertrauen in den jungen Verteidiger als Stammspieler, dass er sich in den kommenden Runden weiter festigen wird.

Rubin KasanDinamo MoskauRPL 10. SpieltagJahongir O‘rozovRussischer Fußball
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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