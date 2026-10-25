Nach einer 0:2-Heimniederlage gegen Krylja Sowetow im Rahmen des aktuellen Spieltags der Russischen Premier Liga hat der in Kasan ansässige Verein Rubin eine bedeutende Änderung im Trainerstab vorgenommen. Die Vereinsführung hat beschlossen, die Zusammenarbeit mit Cheftrainer Frank Artiga bilan hamkorlikni rasman to‘xtatishga qaror qildi.

Wie der Pressedienst der Kasaner mitteilte, wurde die Entscheidung zur Entlassung des spanischen Fachmanns vom Vereinspräsidenten Marat Safiullin getroffen. Die Vereinsführung dankte Artiga für seine Dienste und wünschte ihm für seine weitere Karriere viel Erfolg.

Zeit in Kasan: Statistik und Ergebnisse 2026

Frank Artiga hatte das Ruder bei Rubin Anfang 2026 übernommen:

Erreichte Kennzahlen: Unter der Leitung des spanischen Trainers absolvierte die Mannschaft insgesamt 28 Spiele in allen Wettbewerben und erzielte dabei 9 Siege, 11 Unentschieden und 8 Niederlagen; Tabellensituation:

Aufgrund der instabilen Ergebnisse belegt Rubin derzeit den 10. Platz in der Tabelle der Russischen Premier Liga, was den Ambitionen des Klubs nicht entsprach. Jahongir O‘rozovs

Einsatz bei Rubin Für die

Fußballfans aus Usbekistan stößt dieser Rücktritt auf großes Interesse, da er direkt mit unserem Landsmann im Team zusammenhängt:

Rolle in der Abwehr: Der Verteidiger der usbekischen Nationalmannschaft Jahongir O‘rozov verteidigt die Farben von Rubin;

Statistik: Unser Landsmann kam in der laufenden Meisterschaft in insgesamt 8 Spielen zum Einsatz und erhielt aufgrund seiner aktiven und zweikampfbetonten Spielweise 4 Gelbe Karten.

Wer nach dem Rücktritt des Cheftrainers das Team übernehmen wird und wie der neue Fachmann den usbekischen Verteidiger einplant, wird zu einer der zentralen Fragen für die kommenden Spiele von Rubin.