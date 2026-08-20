In der zweiten Runde des Russischen Pokals empfing Rubin Spartak. Nach 90 Minuten stand es 1:1, sodass kein Sieger feststand. Im Elfmeterschießen setzte sich Rubin mit 5:3 durch und zog in die nächste Runde ein.

Der usbekische Nationalverteidiger Jahongir O‘rozov stand in Rubins Startelf und absolvierte die komplette Partie.

Rubin setzt sich im Elfmeterschießen durch

Die reguläre Spielzeit endete 1:1. Daher musste der Sieger im Elfmeterschießen ermittelt werden.

Dabei agierten Rubins Spieler vom Punkt sicherer und gewannen mit 5:3.

Runde Spielstand Reguläre Spielzeit Rubin 1:1 Spartak Elfmeterschießen 5:3 Sieger Rubin

O‘rozov absolviert die komplette Partie

Jahongir O‘rozov nahm in Rubins Startelf die Position des Innenverteidigers ein.

Der Spieler der usbekischen Nationalmannschaft stand von Beginn bis zum Ende auf dem Platz und trug zum Sieg seines Teams im Elfmeterschießen bei.

Rubins Startelf im Duell mit Spartak:

Nigmatullin;

Rojkov;

Jahongir O‘rozov;

Vujacic;

Teslenko;

Arroyo;

Ivu;

Nacho;

Samoshnikov;

Khodja;

Sive.

Ein wichtiges Spiel für den usbekischen Verteidiger

Dass O‘rozov in einem so wichtigen Spiel im Russischen Pokal die kompletten 90 Minuten auf dem Platz stand, ist für seine Spielpraxis im Verein von großer Bedeutung.

Rubin setzte seinen Weg im Wettbewerb mit dem Sieg im Elfmeterschießen fort.

Rubin – Spartak: 1:1. 5:3 im Elfmeterschießen.

Nun bereitet sich Rubin auf die nächste Runde des Russischen Pokals vor. Für O‘rozov bietet die komplett absolvierte Partie gegen Spartak eine weitere Möglichkeit, seine Spielpraxis im Verein zu steigern.

Glaubt ihr, dass Jahongir O‘rozov bei Rubin regelmäßig in der Startelf spielen kann? Hinterlasst eure Meinung in den Kommentaren und teilt die Nachricht auf Telegram und in den sozialen Netzwerken mit Fußballfans.