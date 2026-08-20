Rubin schlägt Spartak bei Jahongir O‘rozovs Debüt

·2·Sport
Rubin schlägt Spartak bei Jahongir O‘rozovs Debüt

In der zweiten Runde des Russischen Pokals empfing Rubin Spartak. Nach 90 Minuten stand es 1:1, sodass kein Sieger feststand. Im Elfmeterschießen setzte sich Rubin mit 5:3 durch und zog in die nächste Runde ein.

Der usbekische Nationalverteidiger Jahongir O‘rozov stand in Rubins Startelf und absolvierte die komplette Partie.

Rubin setzt sich im Elfmeterschießen durch

Die reguläre Spielzeit endete 1:1. Daher musste der Sieger im Elfmeterschießen ermittelt werden.

Dabei agierten Rubins Spieler vom Punkt sicherer und gewannen mit 5:3.

Runde

Spielstand

Reguläre Spielzeit

Rubin 1:1 Spartak

Elfmeterschießen

5:3

Sieger

Rubin

O‘rozov absolviert die komplette Partie

Jahongir O‘rozov nahm in Rubins Startelf die Position des Innenverteidigers ein.

Der Spieler der usbekischen Nationalmannschaft stand von Beginn bis zum Ende auf dem Platz und trug zum Sieg seines Teams im Elfmeterschießen bei.

Rubins Startelf im Duell mit Spartak:

  • Nigmatullin;

  • Rojkov;

  • Jahongir O‘rozov;

  • Vujacic;

  • Teslenko;

  • Arroyo;

  • Ivu;

  • Nacho;

  • Samoshnikov;

  • Khodja;

  • Sive.

Ein wichtiges Spiel für den usbekischen Verteidiger

Dass O‘rozov in einem so wichtigen Spiel im Russischen Pokal die kompletten 90 Minuten auf dem Platz stand, ist für seine Spielpraxis im Verein von großer Bedeutung.

Rubin setzte seinen Weg im Wettbewerb mit dem Sieg im Elfmeterschießen fort.

Rubin – Spartak: 1:1. 5:3 im Elfmeterschießen.

Nun bereitet sich Rubin auf die nächste Runde des Russischen Pokals vor. Für O‘rozov bietet die komplett absolvierte Partie gegen Spartak eine weitere Möglichkeit, seine Spielpraxis im Verein zu steigern.

Glaubt ihr, dass Jahongir O‘rozov bei Rubin regelmäßig in der Startelf spielen kann? Hinterlasst eure Meinung in den Kommentaren und teilt die Nachricht auf Telegram und in den sozialen Netzwerken mit Fußballfans.

Zamin.uz zu Google hinzufügenLesen Sie «Zamin» auf Telegram!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Kommentare 0

Ähnliche Nachrichten

Mirjalol Qosimov kommentiert die dritte Niederlage des OKMK in FolgeMirjalol Qosimov kommentiert die dritte Niederlage des OKMK in FolgeHeute, 06:27Xoldorxonovs Siegtreffer: Andijon bezwingt Mash’al auswärtsXoldorxonovs Siegtreffer: Andijon bezwingt Mash’al auswärtsHeute, 06:18Carles Puyol: Real Madrid könnte unter Mourinho noch stärker werdenCarles Puyol: Real Madrid könnte unter Mourinho noch stärker werdenHeute, 06:16Harry Kane erhält zum zweiten Mal den Europäischen Goldenen SchuhHarry Kane erhält zum zweiten Mal den Europäischen Goldenen SchuhHeute, 06:11Barcelona schlägt ägyptischen Giganten und gewinnt den Joan-Gamper-PokalBarcelona schlägt ägyptischen Giganten und gewinnt den Joan-Gamper-PokalHeute, 06:07Bittere Niederlage: Sabah verspielt im Champions-League-Play-off seine ChanceBittere Niederlage: Sabah verspielt im Champions-League-Play-off seine ChanceHeute, 06:04
AnzeigenPartnerschaft
Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App
Wie werden Investitionsentscheidungen bei hoher Unsicherheit getroffen?
Wie werden Investitionsentscheidungen bei hoher Unsicherheit getroffen?

Meistgelesen Sport nachrichten

Shakira verrät, wen sie um Hilfe bat, um Mbappé zu kontaktieren
Shakira verrät, wen sie um Hilfe bat, um Mbappé zu kontaktieren
Herzlicher Moment: Abduqodir Husanov richtet eine Videobotschaft an eine kasachische Legende
Herzlicher Moment: Abduqodir Husanov richtet eine Videobotschaft an eine kasachische Legende
Lamine Yamal verrät, was Messi ihm nach dem Finale sagte
Lamine Yamal verrät, was Messi ihm nach dem Finale sagte
12 Tage Risiko werden zur Meisterschaft: Muradov schreibt Geschichte (Video)
12 Tage Risiko werden zur Meisterschaft: Muradov schreibt Geschichte (Video)
Cristiano Ronaldo legt Datum für Rücktritt aus der portugiesischen Nationalmannschaft fest
Cristiano Ronaldo legt Datum für Rücktritt aus der portugiesischen Nationalmannschaft fest
Nach Abduqodir Khusanov: Lens nimmt erneut einen usbekischen Star ins Visier
Nach Abduqodir Khusanov: Lens nimmt erneut einen usbekischen Star ins Visier
Welche Bewertung erhielt Abdukodir Khusanov in seinem Debütspiel?
Welche Bewertung erhielt Abdukodir Khusanov in seinem Debütspiel?
FIFA gibt beeindruckende Statistiken von Abdukodir Khusanov bekannt
FIFA gibt beeindruckende Statistiken von Abdukodir Khusanov bekannt