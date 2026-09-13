Im Rahmen des 8. Spieltags der russischen Premier Liga fand in Moskau ein zentrales und äußerst kompromissloses Duell statt. Einer der Giganten des Landes, ZSKA, empfing das Team von Rubin Kasan in seinem Stadion. Der aus Usbekistan stammende und bei Fußballfans hoch im Kurs stehende junge, vielversprechende Verteidiger Jahongir O‘rozov stand bei den Gästen aus Kasan in der Startelf und spielte bis zum Schlusspfiff – volle 90 Minuten – souverän und engagiert. Das Spiel, das von einem frühen Führungstor, einem Aufsehen erregenden Platzverweis in der 15. Minute und einem Ausgleichstreffer in der zweiten Halbzeit geprägt war, endete mit einem hart umkämpften 1:1-Unentschieden. Dieses Ergebnis ermöglichte es den Kasanern, mit einem wertvollen Punkt aus Moskau zurückzukehren. Was geschah auf dem Platz, warum mussten die „Armeeler“ in Unterzahl agieren und wie halfen die Defensivaktionen unseres Landsmanns O‘rozov dem Team?

Tor in der 8. Minute und Schock in der 15.: ZSKA nur noch zu zehnt

In der VEB Arena in Moskau war die Begegnung von den ersten Minuten an von dramatischen Ereignissen geprägt:

Schneller Treffer durch Obljakow: Bereits in der 8. Minute zeigte Iwan Obljakow seine Klasse, brachte die Gastgeber in Führung und verschaffte ZSKA einen frühen Vorteil;

Platzverweis für Matheus Reis: Nur sieben Minuten nach dem Tor, in der 15. Minute, wurde der ZSKA-Spieler Matheus Reis wegen eines groben Fouls direkt vom Platz gestellt;

Schwierige Lage für ZSKA: Die Moskauer mussten die restlichen 75 Minuten in Unterzahl bestreiten und konzentrierten sich darauf, die Defensive zu stabilisieren und den Druck des Gegners abzuwehren.

Arroyos Ausgleich und der Druck von Rubin

Die Kasaner, die nun in Überzahl agierten, übernahmen die volle Initiative:

Der erlösende Treffer in der 58. Minute: Nach unaufhörlichen Angriffen traf Arroyo in der 58. Minute der zweiten Halbzeit ins gegnerische Tor und stellte den Ausgleich her (1:1);

Sturm auf den Sieg: In der verbleibenden Zeit kreierten die Gäste weitere gefährliche Situationen, um den Siegtreffer zu erzielen, doch der Torhüter und die Verteidiger von ZSKA verhinderten einen weiteren Gegentreffer.

Jahongir O‘rozov volle 90 Minuten auf dem Platz: Eiserne Disziplin in der Abwehr

Für das junge Talent aus Usbekistan war dieses Spiel ein großer Test und eine weitere Lektion in Sachen Können:

Souveräne Aktionen: O‘rozov agierte während des gesamten Spiels bei der Abwehr der schnellen Konter von ZSKA, in den Luftduellen und in der Stellungsverteidigung äußerst abgeklärt;

Kampf in den letzten Minuten: In der hitzigsten Phase des Spiels, in der 90.+2. Minute, wurde Jahongir bei einem taktischen Foul vom Schiedsrichter mit einer Gelben Karte verwarnt;

Rubins Aufstellung: Staver, Lobow (Samoschnikow, 46), Teslenko, Wujacic (Maldonado, 87), Jahongir O‘rozov, Rosikow, Arroyo, Hodza, Iwu, Jukic, Sive (Motorin, 74).

Tabellensituation: ZSKA in den Top 3, Rubin auf dem Weg zur Stabilität

Das hart umkämpfte Remis in Moskau erhöhte das Punktekonto beider Teams:

Rubin auf Platz 8: Der Klub aus Kasan erhöhte nach diesem schwierigen Auswärtsspiel sein Punktekonto auf 11 Zähler und belegt den 8. Platz in der RPL-Tabelle;

ZSKA in den Top 3: Die „Armeeler“, die den Großteil des Spiels in Unterzahl bestritten, stehen mit 16 Punkten auf dem 3. Tabellenplatz;

O‘rozovs Entwicklung: Dass Jahongir O‘rozov regelmäßig über die volle Distanz gegen die Giganten der RPL spielt, bildet ein wichtiges Fundament dafür, dass er in Zukunft zu einer der tragenden Säulen der usbekischen Nationalmannschaft werden kann.

Die souveräne und abgeklärte Leistung von Jahongir O‘rozov bei diesem Moskauer Gastspiel erntet Anerkennung bei russischen Experten und usbekischen Fans.

Glauben Sie, dass Jahongir O‘rozov in dieser Saison zu einem der besten jungen Verteidiger der russischen Meisterschaft bei Rubin werden kann? Hätte Rubin nach dem Platzverweis in der 15. Minute den Sieg verdient gehabt? Hinterlassen Sie Ihre Meinung in den Kommentaren und teilen Sie diese Analyse des usbekischen Legionärs mit allen Fußballfans und Freunden!