Im Rahmen des 14. Spieltags der Russischen Premier Liga endete das Duell in Moskau zwischen Lokomotiv und Rubin Kasan mit einem wichtigen und wertvollen 1:0-Auswärtssieg für die Gäste.

Der Verteidiger der usbekischen Nationalmannschaft Jahongir O‘rozov verbesserte mit diesem Erfolg seine Position in der Tabelle mit Rubin deutlich.

Siegtreffer durch Teslenko und Souveränität in den Schlussminuten

Die Begegnung in Moskau war von intensiven taktischen Kämpfen geprägt:

Der entscheidende Treffer in der 71. Minute: Das einzige Tor, das über das Schicksal der Partie entschied, fiel in der 71. Minute – Jegor Teslenko traf präzise ins Tor der Gastgeber und sicherte den Kasanern den wichtigen Sieg.

Der usbekische Legionär auf dem Platz: Der Verteidiger der usbekischen Nationalmannschaft, Jahongir O‘rozov, wurde in der 90. Minute für Carlos Salcedo eingewechselt und trug aktiv dazu bei, den knappen Vorsprung seines Teams in den letzten Minuten zu verteidigen.

Tabellensituation: Rubin klettert, Loko in der Krise

Nach diesem Spiel ist die Situation beider Mannschaften in der Meisterschaft sehr unterschiedlich:

Rubin – 6. Platz (18 Punkte): Dank der drei Auswärtspunkte erhöhten die Kasaner ihr Konto auf 18 Zähler und kletterten in der RPL-Tabelle in die Top 6.

Lokomotiv – 15. Platz (11 Punkte): Der Moskauer „Eisenbahner“-Klub, der eine sehr schwierige Saison durchlebt, bleibt mit 11 Punkten auf dem 15. Platz in der Abstiegszone.

Spielbericht: