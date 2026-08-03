Jahongir O‘rozov wechselt zu Rubin: Ein neues Kapitel und ein großer finanzieller Sprung

Jahongir O‘rozov, Verteidiger von Dinamo Samarkand, wird sich in der russischen Premier League beweisen. O‘rozov wechselt auf Leihbasis von Dinamo zu Rubin und macht damit einen großen finanziellen Sprung. In Russland beginnt ein neues Kapitel.

Rubins Pressestelle bestätigte den Wechsel ebenfalls offiziell auf der Vereinswebsite.

„Jahongir ist Nationalspieler Usbekistans. In diesem Sommer nahm O‘rozov mit seiner Nationalmannschaft an der Weltmeisterschaft teil. Willkommen!“, heißt es in der Mitteilung.

Er wird bis Ende 2026 auf Leihbasis spielen. Der 22-jährige Verteidiger erhält die Rückennummer 13.

Transfer- und finanzielle Bedingungen

O‘rozov wechselt für 100.000 Euro auf Leihbasis zu Rubin. Der Vertrag enthält eine Kaufoption in Höhe von 700.000 Euro.

Sein Jahresgehalt beim neuen Klub beträgt 450.000 Euro – viermal so viel wie seine bisherigen Einnahmen.

Transfermarkt bewertet den Verteidiger mit 1,2 Millionen Euro.

Karriere und Bilanz in der Nationalmannschaft

Er stammt aus dem Nachwuchssystem von Bunyodkor und absolvierte für Dinamo 55 Spiele, in denen er ein Tor erzielte.

Sieger des AFC-U20-Asien-Cups 2023 und Teilnehmer an der FIFA-U20-Weltmeisterschaft.

2026 gab er sein Debüt in der A-Nationalmannschaft und erzielte sein erstes Tor.

Ein neues Kapitel in Russland

Rubin liegt in der russischen Premier League auf dem achten Platz.

Das Spiel des dritten Spieltags gegen Orenburg findet am 9. August statt.

Der Transfer wurde von den Klubs und Trainern offiziell bestätigt.

„Für O‘rozov bedeutet dieser Transfer eine neue finanzielle und sportliche Etappe.“

Was denken Sie über O‘rozovs neue Möglichkeiten in Russland? Hinterlassen Sie Ihre Meinung in den Kommentaren und teilen Sie den Artikel mit Ihren Freunden und Fußballfans auf Telegram oder in anderen sozialen Netzwerken!