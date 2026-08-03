Jahongir O‘rozov wechselt zu Rubin: Ein neues Kapitel und ein großer finanzieller Sprung

·87·Sport
Jahongir O‘rozov wechselt zu Rubin: Ein neues Kapitel und ein großer finanzieller Sprung

Jahongir O‘rozov, Verteidiger von Dinamo Samarkand, wird sich in der russischen Premier League beweisen. O‘rozov wechselt auf Leihbasis von Dinamo zu Rubin und macht damit einen großen finanziellen Sprung. In Russland beginnt ein neues Kapitel.

Rubins Pressestelle bestätigte den Wechsel ebenfalls offiziell auf der Vereinswebsite.

„Jahongir ist Nationalspieler Usbekistans. In diesem Sommer nahm O‘rozov mit seiner Nationalmannschaft an der Weltmeisterschaft teil. Willkommen!“, heißt es in der Mitteilung.

Er wird bis Ende 2026 auf Leihbasis spielen. Der 22-jährige Verteidiger erhält die Rückennummer 13.

Transfer- und finanzielle Bedingungen

  • O‘rozov wechselt für 100.000 Euro auf Leihbasis zu Rubin. Der Vertrag enthält eine Kaufoption in Höhe von 700.000 Euro.

  • Sein Jahresgehalt beim neuen Klub beträgt 450.000 Euro – viermal so viel wie seine bisherigen Einnahmen.

  • Transfermarkt bewertet den Verteidiger mit 1,2 Millionen Euro.

Karriere und Bilanz in der Nationalmannschaft

  • Er stammt aus dem Nachwuchssystem von Bunyodkor und absolvierte für Dinamo 55 Spiele, in denen er ein Tor erzielte.

  • Sieger des AFC-U20-Asien-Cups 2023 und Teilnehmer an der FIFA-U20-Weltmeisterschaft.

  • 2026 gab er sein Debüt in der A-Nationalmannschaft und erzielte sein erstes Tor.

Ein neues Kapitel in Russland

  • Rubin liegt in der russischen Premier League auf dem achten Platz.

  • Das Spiel des dritten Spieltags gegen Orenburg findet am 9. August statt.

  • Der Transfer wurde von den Klubs und Trainern offiziell bestätigt.

„Für O‘rozov bedeutet dieser Transfer eine neue finanzielle und sportliche Etappe.“

Was denken Sie über O‘rozovs neue Möglichkeiten in Russland? Hinterlassen Sie Ihre Meinung in den Kommentaren und teilen Sie den Artikel mit Ihren Freunden und Fußballfans auf Telegram oder in anderen sozialen Netzwerken!

Jahongir O‘rozovRubinDinamoBunyodkorRussland
Zamin.uz zu Google hinzufügenLesen Sie «Zamin» auf Telegram!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Kommentare 0

Ähnliche Nachrichten

Cannavaro: „Ich muss der einzige dumme Trainer sein, der Masharipov zur Weltmeisterschaft mitgenommen hat“Cannavaro: „Ich muss der einzige dumme Trainer sein, der Masharipov zur Weltmeisterschaft mitgenommen hat“Heute, 17:23Fabio Cannavaro trifft eine harte Entscheidung: Die Nationalmannschaft wird verjüngtFabio Cannavaro trifft eine harte Entscheidung: Die Nationalmannschaft wird verjüngtHeute, 17:18Chelsea-Spieler Cole Palmer und Levi Colwill verpassen Spiel in New YorkChelsea-Spieler Cole Palmer und Levi Colwill verpassen Spiel in New YorkHeute, 17:13Cannavaro erklärt, warum er bei der Weltmeisterschaft mit drei Verteidigern spielteCannavaro erklärt, warum er bei der Weltmeisterschaft mit drei Verteidigern spielteHeute, 17:10Cannavaro wendet sich an die Medien: „Vor der Kamera zu sprechen, ist einfach …“Cannavaro wendet sich an die Medien: „Vor der Kamera zu sprechen, ist einfach …“Heute, 16:53Atlético Madrid steigt in den Poker um Cristian Romero einAtlético Madrid steigt in den Poker um Cristian Romero einHeute, 16:52
AnzeigenPartnerschaft
Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App
Wie werden Investitionsentscheidungen bei hoher Unsicherheit getroffen?
Wie werden Investitionsentscheidungen bei hoher Unsicherheit getroffen?

Meistgelesen Sport nachrichten

Cristiano Ronaldo entspannt nach der Weltmeisterschaft im Kreis seiner Familie
Cristiano Ronaldo entspannt nach der Weltmeisterschaft im Kreis seiner Familie
Der Grund für die frühe Heirat von Abduqodir Husanov enthüllt
Der Grund für die frühe Heirat von Abduqodir Husanov enthüllt
Das schreckliche Schicksal des Stars, der Usbekistan aus der WM 2026 warf
Das schreckliche Schicksal des Stars, der Usbekistan aus der WM 2026 warf
Shakira verrät, wen sie um Hilfe bat, um Mbappé zu kontaktieren
Shakira verrät, wen sie um Hilfe bat, um Mbappé zu kontaktieren
Usbekischer Verteidiger auf dem Weg in die Bundesliga: Ablösesumme bekannt
Usbekischer Verteidiger auf dem Weg in die Bundesliga: Ablösesumme bekannt
Lamine Yamal verrät, was Messi ihm nach dem Finale sagte
Lamine Yamal verrät, was Messi ihm nach dem Finale sagte
Erling Haaland kehrt mit einem bizarren Souvenir aus den USA zurück: Manchester City-Star überrascht Fans
Erling Haaland kehrt mit einem bizarren Souvenir aus den USA zurück: Manchester City-Star überrascht Fans
Überraschender Schachzug von City: Maresca stellt 25 Spieler auf den „Markt“
Überraschender Schachzug von City: Maresca stellt 25 Spieler auf den „Markt“