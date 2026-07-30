Urozov auf dem Weg in die russische Premier Liga: Rubin verpflichtet ihn

Der in der russischen Premier Liga spielende Verein Rubin Kasan hat eine Einigung über die Leihe des Verteidigers von Dinamo Samarkand und der usbekischen Nationalmannschaft, Jahongir Urozov, erzielt. Dieser Transfer wurde vom bekannten russischen Insider Iwan Karpow enthüllt und erregte schnell die Aufmerksamkeit der Fußballwelt.

Zamin.uz berichtet über die finanziellen Details dieses Transfers, den Spielstil des Fußballers und die wichtigen Meilensteine seiner Karriere.

Finanzielle Details des Transfers

Laut Insider Iwan Karpow schließt Rubin einen Leihvertrag mit Kaufoption für den 22-jährigen Innenverteidiger ab, der mit 100.000 Euro dotiert ist. Die Vereinbarung sieht eine Kaufoption am Saisonende vor, deren Wert auf 700.000 Euro festgelegt wurde.

Sollte Rubin die Kaufoption ziehen, könnte sich das Gesamtvolumen des Deals auf 800.000 Eurobelaufen. Jahongir Urozov reiste am Abend des 30. Juli nach Kasan, um sich dem medizinischen Check zu unterziehen.

Der Usbeke De Ligt: Stärken und Spielstil

Jahongir Urozov wurde am 18. Januar 2004 in der Region Dschizzach geboren. Er ist 190 Zentimetergroß und wiegt etwa 83 Kilogramm. Seine Hauptposition ist Innenverteidiger, sein starker Fuß ist links. Bei Bedarf kann er auch auf der linken Außenverteidigerposition spielen.

Experten heben folgende Stärken von Urozov hervor:

Physische Stärke und Erfolg in Zweikämpfen.

Dominanz bei Luftduellen und aggressives Balleroberungsverhalten.

Fähigkeit, den Ball aus der Abwehrreihe nach vorne zu tragen und Pässe zu spielen.

Besonders sein erster Pass wird gelobt: Der Verteidiger kann Angriffe aus der Tiefe einleiten und den Ball mit präzisen Pässen zwischen die Linien bringen. Karpow betont, dass er in seinem Spielstil an Matthijs de Ligterinnert:

Sein Spiel erinnert sehr an de Ligt. Ähnlich kraftvoll, aggressiv, spielt immer nach vorne und verlässt sich auf seine Physis. Wenn er mit hochklassigen Trainern arbeitet, kann er bestehende Defizite (Wendigkeit, Stellungsspiel) mit der Zeit beheben, so Karpow.

In der usbekischen Meisterschaft gehörte Urozov bei den Defensivwerten (gewonnene Zweikämpfe, abgefangene Bälle, Balleroberungen) zu den Besten.

WM-Teilnehmer und Debüt in der Nationalmannschaft

Urozov erlernte das Fußball-Einmaleins im System von Bunyodkor Taschkent. 2023 wechselte er zum türkischen Verein Eyüpspor, wurde später an Dinamo Samarkand ausgeliehen und schließlich fest verpflichtet.

Im Jugendbereich ist Urozov U-20 Asienmeister (2023) und Teilnehmer der U-20-Weltmeisterschaft.

Im Frühjahr 2026 debütierte er für die usbekische A-Nationalmannschaft und erzielte in seinem ersten Spiel gegen Gabun (3:1) ein Tor. Im Sommer wurde Urozov in den endgültigen Kader für die erste WM-Teilnahme in der Geschichte Usbekistans berufen und kam gegen Kolumbien und Kongo zum Einsatz.

Der Wechsel des usbekischen Talents in die russische Premier Liga steht im Fokus aller Fußballfans.

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