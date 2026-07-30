In der Russischen Premier League (RPL) steht eine echte Transferbombe kurz vor dem Platzen. Der spanische Cheftrainer von Rubin Kasan, Frank Artiga, hat sich erstmals zu Berichten über den Wechsel des Verteidigers von Dinamo Samarkand und der usbekischen Nationalmannschaft Jahongir O‘rozovin den Kader des Vereins geäußert.

Zuvor hatten Medienberichte besagt, dass Rubin den 22-jährige talentierten Verteidiger ausleiht, wobei eine Kaufoption im Vertrag verankert ist. Diese Information wurde auch vom Cheftrainer von Dinamo Samarkand, Wadim Abramow, bestätigt.

Zamin.uz berichtet über die Details dieses wichtigen Transfers, die Ansichten des in der Barcelona-Schule ausgebildeten Trainers und O‘rozovs Teilnahme an der historischen Weltmeisterschaft.

Frank Artiga: „O‘rozov wird uns massiv helfen“

In einem Interview mit der offiziellen Website von Rubin äußerte sich der spanische Fachmann sehr positiv über den Transfer des usbekischen Fußballers. Nach Ansicht des Trainers wird O‘rozovs Ankunft die Defensive der Mannschaft deutlich verstärken.

Aus der Erklärung von Frank Artiga: „Ich habe bereits früher gesagt, dass wir bestimmte Positionen verstärken müssen. Wenn diese Informationen und der Transfer offiziell bestätigt werden, wird dies eine sehr gute Option für uns sein. Jahongir ist 22 Jahre alt, hat sehr gute physische Werte und ein großes Potenzial für die Zukunft. Zweifellos wird er unserer Mannschaft im Falle eines erfolgreichen Abschlusses ernsthaft weiterhelfen.“

Zur Erinnerung: Frank Artiga trainiert Rubin seit Anfang 2026.

Die Barcelona-Schule und Mentor von Weltmeistern

Frank Artigas Wahl auf dem Transfermarkt ist kein Zufall. Im Laufe seiner Karriere hat der erfahrene Fachmann bei Vereinen in Spanien, den VAE und Russland gearbeitet. Die glanzvollste Phase seiner Karriere ist jedoch mit seiner Tätigkeit in der Jugendakademie von Barcelona von 2010 bis 2021 verbunden.

In dieser Zeit trainierte Artiga die Sieger der kürzlich zu Ende gegangenen Weltmeisterschaft 2026 — Marc Cucurella und Dani Olmo . Darüber hinaus trainierten weltberühmte Fußballer wie André Onana, Adama Traoré, Antonio Sanabria und Carles Aleñá unter seiner Leitung. Dies zeugt von Artigas Fähigkeit, junge Talente zu erkennen und sie auf ein hohes Niveau zu bringen.

Jahongir O‘rozov: WM-2026-Teilnehmer und Nationalmannschafts-Debütant

Jahongir O‘rozov, der in die russische Meisterschaft wechselt, erlernte das Fußball-ABC im System von Bunyodkor Taschkent. Seine Profikarriere entwickelte sich rasant:

Klub-Ebene: Debüt bei Bunyodkor im Jahr 2022, Wechsel zum türkischen Klub Eyüpspor im Jahr 2023 und anschließende Leihe an Dinamo Samarkand. Im Februar 2025 übernahm Dinamo seinen festen Transfer. Jugend-Ebene: U-20-Asienmeister 2023 und Teilnehmer an der U-20-Weltmeisterschaft im selben Jahr (vier Spiele). Nationalmannschaft: Debüt in der A-Nationalmannschaft im Frühjahr 2026 und direkt im ersten Spiel gegen Gabun ein Tor erzielt, wodurch dem Team ein 3:1-Sieg gelang. WM 2026 (Neues Kapitel): Im Sommer 2026 wurde er in den endgültigen Kader der Nationalmannschaft für die allererste Weltmeisterschaft in der Geschichte Usbekistans berufen. Er kam in zwei Gruppenspielen (gegen Kolumbien und den Kongo) zum Einsatz und absolvierte insgesamt 93 Minuten.

Ungefähre Transferdetails und O‘rozovs Statistiken

Aspekt / Kennzahl Details Spieler Jahongir O‘rozov Verein (aktuell) Dinamo (Samarkand) Verein (neu) Rubin (Kasan, RPL) Trainer Frank Artiga (ex-Barcelona) Leihgebühr 100.000 Euro Kaufoption 700.000 Euro Alter 22 WM-2026-Teilnahme Ja (2 Spiele, 93 Minuten) Nationalmannschaftsdebüt Frühjahr 2026 (Tor gegen Gabun)

Der junge usbekische Verteidiger wechselt unter der Führung des Barcelona-Akademie-Mentors zu Rubin – ein weiterer großer Schritt für den usbekischen Fußball und eine positive Folge der WM 2026.

Teilen Sie diesen heißen und analytischen Artikel sofort mit Ihren Freunden, Kollegen und Fußball-Fan-Gruppen!

Glauben Sie, dass Jahongir O‘rozov seinen Platz in der RPL und im Rubin-Kader finden wird? Wie hat sich seine Teilnahme an der WM 2026 auf seinen Marktwert ausgewirkt? Schreiben Sie Ihre Gedanken und Prognosen in die Kommentare!