Ein alter Bekannter kehrt zur Rettung zurück: Das kriselnde Osasuna holt Arrasate zurück

Nach einem enttäuschenden Saisonstart in der spanischen Meisterschaft Osasuna hat die Vereinsführung umgehend drastische Änderungen im Trainerstab vorgenommen. Aufgrund der unbefriedigenden Ergebnisse wurde Luis Ramis entlassen und der ehemalige Trainer des Teams, Jagoba Arrasate wurde auf den Posten des Cheftrainers zurückgeholt.

Der Verein aus Pamplona gab die Rückkehr des baskischen Experten offiziell bekannt und unterzeichnete eine langfristige Zusammenarbeit mit ihm.

Zweite Amtszeit und ein Projekt bis 2029

Die Rückkehr von Arrasate nach Pamplona weckt neue Hoffnung für den Verein:

Langfristiges Vertrauen: Der neue Arbeitsvertrag mit Jagoba Arrasate gilt bis zum 30. Juni 2029; ist gültig;

Zweite Amtszeit: Für den baskischen Fachmann ist dies die zweite Ära bei Osasuna, nachdem er bereits zuvor erfolgreiche Jahre mit dem Team verbracht hat;

Aufgabe: Krise bewältigen: Der Trainer wurde damit beauftragt, das Spiel der Mannschaft sofort zu stabilisieren und sie aus der Gefahrenzone der Tabelle zu führen.

Die Tabellensituation von Osasuna und die nächste Herausforderung

Aktueller Status des Vereins und Details zum kommenden Spiel:

Tabellenplatz: Derzeit belegt der Klub aus Pamplona in der spanischen Meisterschaft nur den 16. Platz; belegt;

Nächstes Spiel: Die erste Bewährungsprobe für Jagoba Arrasate nach seiner Rückkehr findet am Sonntag, den 18. Oktober, gegen Racing Santander statt.

Die Fans von Osasuna hoffen, dass die Rückkehr des ihnen bestens bekannten Trainers dem Team neuen Schwung verleiht und die Ergebnisse verbessert.