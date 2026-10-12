Osasuna entlässt Cheftrainer Luis Miguel Ramis

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Osasuna entlässt Cheftrainer Luis Miguel Ramis

In der spanischen La Liga wurde die erste bedeutende Entlassung der Saison vollzogen. Die Führung des Klubs aus Pamplona, Osasuna , gab offiziell die vorzeitige Vertragsauflösung mit Cheftrainer Luis Miguel Ramis bekannt. Laut einer Mitteilung auf der offiziellen Website des Vereins hat neben dem spanischen Fachmann auch dessen gesamter Trainerstab den Klub verlassen.

Die Amtszeit des Trainers, der erst während der Sommerpause übernommen hatte, erwies sich in Pamplona als deutlich kürzer als erwartet.

Grund für die Entlassung: 8 Punkte aus 8 Spieltagen und Abstiegsgefahr

Die unbefriedigenden Ergebnisse in der Meisterschaft führten zu der drastischen Entscheidung der Osasuna-Führung:

  • Misslungener Saisonstart: Unter Ramis absolvierte die Mannschaft insgesamt 8 Spiele in der La Liga, von denen sie nur 2 Siege erringen konnte, 2 Unentschieden erreichte und 4 Niederlagen hinnehmen musste;

  • Sorge in der Tabelle: Mit den gesammelten 8 Punkten befindet sich das Team aus Pamplona im unteren Tabellendrittel auf dem 16. Platz und ist gefährlich nah an die Abstiegszone gerückt.

Der bisherige Weg des erfahrenen Trainers

Der 54-jährige Luis Miguel Ramis verfügt über große Erfahrung im spanischen Fußball:

  • Frühere Stationen: Der Fachmann trainierte in der Vergangenheit Vereine wie Burgos, Espanyol, Tenerife, Albacete und Almería;

  • Tätigkeit im Madrid-System: Er begann seine Trainerkarriere in der Akademie von Real Madrid und betreute sowohl die U19-Mannschaft der „Königlichen“ als auch die Reservemannschaft Real Castilla.

Offizielle Stellungnahme des Klubs und Neubesetzung

Die Führung von Osasuna dankte Ramis und seinen Assistenten für die kurze Zusammenarbeit und wünschte ihnen für die Zukunft alles Gute. Zudem teilte der Pressedienst des Klubs mit, dass der Name des neuen Cheftrainers in den kommenden Tagen offiziell bekannt gegeben wird.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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