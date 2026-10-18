Osasuna gegen Racing Santander: Aufstellungen und Liveticker

·6·Sport
Osasuna gegen Racing Santander: Aufstellungen und Liveticker

Das Spiel zwischen Osasuna und Racing Santander im Rahmen der spanischen La Liga beginnt am 18. Oktober um 17:00 Uhr (Taschkent-Zeit).

Sobald das Spiel beginnt, werden die Ereignisse im Liveticker aktualisiert.

Startelf von Osasuna: 13. Fernández A., 22. Boyomo F., 23. Bretones A., 17. Budimir A., 24. Catena A., 21. Djouahra A., 14. García R., 16. Gómez M., 7. Moncayola J., 8. Muñoz I., 19. Roset V.

Osasuna-Ersatzbank: 27. Argibide I., 11. Barja K., 26. Echegoyen M., 9. García R., 1. Herrera S., 18. Moro R., 29. Osambela A., 31. Rafa, 15. Rico D., 35. Santos U., 6. Torró L., 48. Yeboah R.

Cheftrainer von Osasuna: Arrasate J.

Startelf von Racing Santander: 13. Agirrezabala J., 8. Almeida A., 24. Belocian J., 20. Canales S., 2. Mantilla A., 23. Martín I., 18. Prati M., 5. Ramón P., 17. Salinas J., 10. Vicente I., 21. Zoubiri Y.

Racing Santander-Ersatzbank: 9. Arana J., 15. García P., 16. González F., 14. Gueye M., 7. Guliashvili G., 31. Jiménez A., 19. Luke I., 3. Martín A., 11. Martín A., 22. Pedro Felipe, 6. Sainz-Maza I., 12. Villalibre A.

Cheftrainer von Racing Santander: López J.

OsasunaRacing SantanderLa LigaFußballSpanien
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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