PSG und Arsenal stolpern: Eine schwere Nacht für die Favoriten

Die Vorbereitungstests der europäischen Klubs endeten mit überraschenden Ergebnissen. PSG kassierte gegen den spanischen Zweitligisten Mallorca drei Gegentore ohne eigenen Treffer, während Arsenal in Dublin Real Betis mit 1:3 unterlag.

Im dritten bemerkenswerten Spiel des Tages besiegte Napoli Osasuna mit 2:1 und feierte vor der neuen Saison den nächsten Sieg.

Mallorca bestraft PSG mit drei Toren

Paris Saint-Germain gastierte im Rahmen der 48. Trofeu Ciutat de Palma bei Mallorca. Die Partie endete mit einem überzeugenden 3:0-Heimsieg.

Zito Luvumbo eröffnete in der ersten Halbzeit den Torreigen. Kurz darauf erhöhte Jan Virgili die Führung, ehe Antonio Raíllo zu Beginn der zweiten Halbzeit per Kopf praktisch für die Entscheidung sorgte.

Mallorca bereitet sich darauf vor, die neue Saison in der LaLiga Hypermotion, Spaniens zweiter Liga, zu beginnen. Dennoch zeigte das Team gegen einen der aktuellen europäischen Spitzenklubs dank disziplinierter Defensive und schneller Angriffe eine klare Überlegenheit.

PSG war nicht mit dem vollständigen Kader angereist. Mehrere Nationalspieler waren noch nicht aus dem Urlaub zurück, während Matvey Safonov und Khvicha Kvaratskhelia als einzige reguläre Profis der ersten Mannschaft von Beginn an spielten. Kvaratskhelia war der aktivste Spieler von Paris Saint-Germain, konnte die Abwehr der Gastgeber aber nicht knacken.

Das Ergebnis zeigte, dass Mallorca derzeit besser vorbereitet ist. Für PSG war die 0:3-Niederlage vor dem Beginn der Pflichtspielsaison eine ernsthafte Warnung hinsichtlich Fitness und Kaderbalance.

Betis führt Arsenal in der ersten Halbzeit vor

Das Testspiel zwischen Arsenal und Real Betis wurde im Aviva Stadium in Dublin, der Hauptstadt Irlands, ausgetragen. Der spanische Klub begann stark und erspielte sich innerhalb der ersten 26 Minuten eine Zwei-Tore-Führung.

Rodrigo Riquelme eröffnete nach einer Szene im Anschluss an eine Ecke den Torreigen. Nelson Deossa erzielte das zweite Tor von Betis mit einem wuchtigen Distanzschuss.

Piero Hincapié brachte Arsenal per Kopf scheinbar zurück ins Spiel. Doch noch vor der Pause traf Pablo Fornals erneut zum 3:1. In der zweiten Halbzeit wurde vielfach gewechselt, am Spielstand änderte sich jedoch nichts.

Mikel Arteta schonte mehrere Stammspieler und testete neue Spieler sowie Kandidaten aus der zweiten Reihe. Trotzdem wurde Arsenal für Fehler in der Defensive und Ballverluste in gefährlichen Bereichen hart bestraft.

Betis nutzte die Chancen der ersten Halbzeit nahezu optimal. Das Team von Manuel Pellegrini verteidigte diszipliniert und agierte im Angriff abgeklärt, um einen der wichtigsten Siege der Saisonvorbereitung einzufahren.

Napoli verteidigt den Vorsprung

Das Spiel zwischen Napoli und Osasuna in Castel di Sangro war über weite Strecken ausgeglichen. Die spanische Mannschaft setzte von Beginn an auf hohes Pressing und ließ dem Gegner wenig Raum für einen freien Spielaufbau.

Napoli ging jedoch nach einer starken Aktion von Leonardo Spinazzola über den Flügel in Führung. Matteo Politano schloss den Angriff mit einem präzisen Schuss ab.

In der zweiten Halbzeit baute Lorenzo Lucca Napolis Vorsprung auf zwei Tore aus. Osasunas Stürmer Ante Budimir verwandelte einen Elfmeter und verkürzte, doch die Spanier konnten nicht mehr ausgleichen.

Trotz der Niederlage zeigte Osasuna gegen einen starken Gegner eine ansprechende Leistung. Napoli nutzte seine Chancen effizient und kontrollierte das Ergebnis über weite Strecken der Partie.

Ergebnisse der Testspiele

Arsenal — Real Betis — 1:3

Tore: Hincapié — Riquelme, Deossa, Fornals.

Mallorca — PSG — 3:0

Tore: Luvumbo, Virgili, Raíllo.

Napoli — Osasuna — 2:1

Tore: Politano, Lucca — Budimir.

Was bedeuten diese Ergebnisse?

In Testspielen sind Fitness, neue taktische Aufgaben und der Konkurrenzkampf im Kader wichtiger als das Ergebnis. Deshalb ist es zu früh, aus einer Niederlage auf die gesamte Saison zu schließen.

Die Auftritte von PSG und Arsenal machten jedoch ein Problem deutlich: Große Kaderveränderungen und Unterschiede im Vorbereitungsstand können auch gegen weniger hoch eingeschätzte Gegner hart bestraft werden.

Für Mallorca und Betis waren diese Siege ein großer psychologischer Schub vor der neuen Saison. PSG und Arsenal müssen ihre Abwehrfehler bis zum Beginn der Pflichtspiele reduzieren. Napoli hat zwar das Ergebnis, doch die Dominanz über 90 Minuten zu halten, bleibt eine Aufgabe. Hinterlasst eure Meinung in den Kommentaren und teilt den Artikel auf Telegram oder anderen sozialen Netzwerken mit Sportfans!