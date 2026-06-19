Offiziell: Liverpool verkündet Transfer spanischen Talents

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Offiziell: Liverpool verkündet Transfer spanischen Talents

Der amtierende englische Meister Liverpool hat seinen ersten großen Schritt im Sommertransferfenster gemacht. Die Merseyside-Club gaben offiziell die Unterzeichnung eines langfristigen Vertrages mit Viktor Munos bekannt, einem vielversprechenden Stürmer von Osasuna und der spanischen Nationalmannschaft.

Interessanterweise, während die Weltmeisterschafts-Qualifikationen in den USA, Kanada und Mexiko in vollem Gange sind, absolvierte das 22-jährige Talent seinen medizinischen Check-up in Übersee – im Trainingslager der spanischen Nationalmannschaft in Tennessee, USA, wo man sich auf den Mundial vorbereitet.

Wichtige Zahlen und Details zum Transfer

Kennzahl

Details

Spieler

Viktor Munos (Spanien)

Alter

22 Jahre

Transfergebühr

40 Millionen Euro

Vertragsart

Langfristig

Vorheriger Verein

Osasuna (Spanien)

Millionen für Real Madrid und Transferprozente

Real Madrid wird aus diesem Transfer ebenfalls einen erheblichen finanziellen Gewinn ziehen. Insidern zufolge wird genau die Hälfte der Transfergebühr von 40 Millionen Euro— 20 Millionen Euro —in die Kassen des „Königlichen Clubs“ fließen.

Der Grund ist, dass Viktor Munos ursprünglich aus der Akademie von Real Madrid stammt. Madrid besaß ein Rückkaufrecht für ihr Talent, doch die Vereinsführung entschied sich dagegen und bevorzugte stattdessen den Erhalt eines 50-prozentigen Weiterverkaufsanteils.

Wie gelangte Munos ins Visier der Top-Clubs?

Der Stürmer, der zu Beginn der letzten Saison vom zweiten Team von Real Madrid zum La-Liga-Verein Osasuna wechselte, entwickelte sich in kurzer Zeit zu einer der strahlendsten Entdeckungen der spanischen Meisterschaft. Seine Debütsaison in der höchsten Spielklasse war wahrhaft unvergesslich.

Viktor Munos' Statistiken der letzten Saison bei Osasuna:

34 Spiele (Einsätze in La Liga)

6 Tore erzielt

2 Vorlagen (Assists) gegeben

Genau diese Produktivität und sein sicheres Auftreten auf dem Platz weckten das Interesse des Cheftrainers der spanischen Nationalmannschaft, wodurch der 22-Jährige einen Platz im erweiterten Kader für die WM 2026 ergatterte.

Abschließendes Fazit der Sportexperten:

Liverpool hat einen sehr klugen und zukunftsorientierten Transfer getätigt. Die Geschwindigkeit, das Dribbling und die Ruhe von Viktor Munos im Angriff werden ihm zweifellos helfen, sich schnell an den intensiven Fußball der Premier League anzupassen. Anfield erwartet den neuen Star mit großer Vorfreude!

Bleiben Sie mit uns auf dem Laufenden über die neuesten offiziellen Transfermeldungen und die täglichen WM-Berichte!

LiverpoolViktor MunosOsasunaReal MadridSpanien
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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