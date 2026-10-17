Der Hegemon des englischen Fußballs der letzten Jahre — Manchester City könnte auf internationaler Bühne mit einer beispiellosen und drakonischen Strafe belegt werden. Wie europäische Medien berichten, prüft die UEFA aufgrund massiver Verstöße gegen das Financial Fairplay die Möglichkeit, einen Ausschluss (Disqualifikation) von europäischen Wettbewerben für sieben bis zehn Jahre zu verhängen.

Sollte die Berufung des Klubs scheitern, könnten die „Citizens“ mindestens bis zum Jahr 2034 nicht an der Champions League oder anderen europäischen Wettbewerben teilnehmen.

114 von 115 Punkten verletzt: Details zu den Vorwürfen

Laut Informationen des bekannten Sportjournalisten César Augusto Londoño entwickelt sich die Situation wie folgt:

Wann wird die Entscheidung bekannt gegeben? Die UEFA wird ihre endgültige und verbindliche Entscheidung erst nach der offiziellen Bestätigung der Vorwürfe durch die unabhängige Kommission der Premier League (EPL) bekannt geben;

Anklage in 114 Punkten: Gegen Manchester City liegt ein massives Anklagepaket vor, das 114 von 115 Verstößen gegen das Reglement zur finanziellen Transparenz und zum Financial Fairplay umfasst;

Keine Aberkennung von Titeln: Gleichzeitig heißt es, dass die UEFA nicht plant, dem Klub die in den Vorjahren errungenen englischen Meistertitel, den Champions-League-Pokal oder andere Trophäen abzuerkennen.

Massenabwanderung der Stars und das Schicksal von Abdukodir Husanov

Solch katastrophale Sanktionen gegen den Verein hätten direkte Auswirkungen auf die Zukunft der Leistungsträger und jungen Talente im Kader:

Interesse der Top-Klubs an Husanov: Im Kader von Manchester City spielt auch der Verteidiger der usbekischen Nationalmannschaft, Abdukodir Husanov. In der laufenden Saison kam er bereits in 7 Pflichtspielen für die erste Mannschaft zum Einsatz. In der europäischen Presse verbreiten sich Berichte, dass andere namhafte EPL-Klubs wie Chelsea , Aston Villa , sowie Everton und Bournemouth ernsthaftes Interesse an unserem Landsmann zeigen;

Das Rennen der Klubs hat begonnen: Europas Top-Klubs nutzen die Unsicherheit und nehmen bereits erste Kontakte zu den Starspielern des Teams aus Manchester und deren Agenten auf;

Abstiegsgefahr und unvermeidliche Transfers: Experten betonen: Sollte die EPL den Klub in eine niedrigere Liga zwangsversetzen und die UEFA die Tore für den internationalen Wettbewerb für 10 Jahre schließen, wäre dies der Hauptgrund, der nicht nur Husanov, sondern fast alle Stars zum Verlassen Manchesters zwingen würde.

Der spektakulärste Finanzprozess in der Geschichte des englischen Fußballs nähert sich seinem Ende, und das Ergebnis könnte das Kräfteverhältnis im gesamten europäischen Fußball grundlegend verändern.