Was sagte Rúben Dias vor dem Spiel gegen PSG über Abduqodir Husanov

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Was sagte Rúben Dias vor dem Spiel gegen PSG über Abduqodir Husanov

Der amtierende englische Meister und europäische Gigant Manchester City führender Innenverteidiger Rúben Dias lobte vor dem wichtigen Spiel in der UEFA Champions League seinen Teamkollegen, das talentierte usbekische Abwehrtalent Abduqodir Husanov, für sein Potenzial und seine Fähigkeiten.

Auf der offiziellen Pressekonferenz vor dem intensiven Duell gegen das französische Team Paris Saint-Germain würdigte der portugiesische Star besonders Husanovs Rolle im Team und seine physischen Qualitäten.

„Sehr talentiert und physisch stark“: Dias' aufrichtiges Lob

Rúben Dias beschrieb die Integration des jungen usbekischen Verteidigers und seine Stärken wie folgt:

  • Ein vollwertiges Mitglied des Teams: „Husanov ist ein Teil des Teams. Er hat sich vollkommen in unsere Familie integriert“;

  • Physische Kraft und Potenzial: „Er ist ein sehr talentierter Spieler und physisch sehr stark. Abduqodir ist ein Spieler, der Manchester Citygroßen Nutzen bringen und helfen kann“, betonte Dias.

Abduqodir Husanovs Statistiken in der laufenden Saison

Der usbekische Innenverteidiger festigt weiterhin seinen Platz im Kader der „Citizens“:

  • Spielminuten: Husanov kam in der laufenden Saison wettbewerbsübergreifend in insgesamt 6 Pflichtspielen zum Einsatz;

  • Aktionen: Obwohl er noch keine direkten Torbeteiligungen (Tore oder Vorlagen) verzeichnet hat, gewinnt er durch sein zuverlässiges Spiel in der Defensive das Vertrauen des Trainerstabs und seiner prominenten Teamkollegen.

Details zum Spitzenspiel

  • Wettbewerb: UEFA Champions League, Ligaphase, 2. Spieltag;

  • Teams: Manchester City– PSG;

  • Datum und Uhrzeit: Mittwoch, 14. Oktober;

  • Spielort: Manchester, Etihad Stadium.

Es wird erwartet, dass ein möglicher Einsatz von Husanov in diesem Super-Duell zwischen den zwei europäischen Giganten ein bedeutendes Ereignis für usbekische Fußballfans wird.

Abduqodir HusanovManchester CityRúben DiasUEFA Champions LeagueFußball
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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