Chelsea startet Vorstoß für Husanov: Alonso macht den usbekischen Verteidiger zum Hauptziel

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Chelsea startet Vorstoß für Husanov: Alonso macht den usbekischen Verteidiger zum Hauptziel

Vor der Wintertransferperiode in der englischen Premier League hat sich ein neues, großes Thema auf die Tagesordnung gesetzt. Laut Berichten führender britischer Sportmedien und Vereinsquellen zeigt der Londoner Klub Chelsea ein ernsthaftes Interesse an dem Manchester City»-Innenverteidiger, dem 22-jährigen usbekischen Talent Abdukodir Husanov. Der neue Cheftrainer der „Blues“, Xabi Alonso, plant, ihn bereits im Januar nach London zu holen, um die katastrophale Krise in der Defensive des Teams mit Husanov zu lösen.

Wie bekannt wurde, hat Chelsea in den ersten 5 Spieltagen bereits 12 Gegentore kassiert und weist damit die schlechteste Defensivbilanz der Premier League auf. Insider Simon Phillips betont, dass die Vereinsführung beschlossen hat, keine Zeit zu verlieren und bereits Kontakt zu den Agenten des usbekischen Spielers aufgenommen hat. Zudem könnte die drohende finanzielle Strafe und der mögliche Ausschluss von Wettbewerben rund um Manchester City» diesen Transfer weiter beschleunigen.

«12 Gegentore, der Plan von Xabi Alonso und die Ungewissheit bei City»: 5 Hauptfakten

Die wichtigsten Details zum möglichen Transfer von Abdukodir Husanov zu Chelsea:

  • «Chelsea nimmt Verhandlungen auf»: Laut Insidern werden die Londoner in Kürze offiziell Kontakt zu den Vertretern des 22-jährigen Husanov aufnehmen;

  • «Krise in der Defensive von Xabi Alonso»: Chelsea hat in den ersten 5 Spieltagen 12 Tore kassiert und stellt die schwächste Abwehr der Liga; der Trainer wählt Husanov, um auf eine Dreierkette umzustellen;

  • «Führend bei Balleroberungen in der Premier League»: Abdukodir führt das Team von Enzo Maresca mit durchschnittlich 2,7 Balleroberungen pro Spiel souverän an;

  • «Manchester City»-Ungewissheit: Der usbekische Verteidiger, der die Saison in der Startelf begann, in den letzten Spielen aber auf der Bank saß, könnte den Verein vor dem Hintergrund der finanziellen Sanktionen verlassen;

  • «Harter Wettbewerb unter europäischen Giganten»: Neben Chelsea zeigen auch Premier-League-Klubs wie Aston Villa, Everton und Bournemouth ernsthaftes Interesse an Husanov.

Klassifizierung der Probleme von Abdukodir Husanov und der Chelsea-Defensive

Analyse der Situation des Spielers bei City, seiner Kennzahlen und seiner potenziellen Rolle beim Londoner Klub:

Kennzahlen und Analysekriterien

Abdukodir Husanov (Manchester City)

Chelsea-Defensive und Xabi Alonsos Situation

Alter und Position des Spielers

22 Jahre, moderner Innen-/Rechtsverteidiger

Unsicherheit in der Abwehr und gestörtes Gleichgewicht der Jugend

Aktivität in der laufenden Saison

Startelf in den ersten 3 Spielen, danach auf der Bank

12 Gegentore in 5 Spielen, Premier-League-Negativrekord

Wichtigster statistischer Vorteil

2,7 Balleroberungen pro Spiel (Teamführer)

Verlust von Zweikämpfen und Mangel an Aggressivität

Taktische Flexibilität

Spielt einwandfrei im Zentrum einer 3er- und 4er-Kette

Xabi Alonso plant ihn für die rechte Seite in der 3er-Kette ein

Änderungen im Kader

Möglichkeit eines Abgangs nach drohenden Sanktionen gegen City

Plan, sich im Winter von Fofana oder Achimpong zu trennen

Interessenten

Chelsea, Aston Villa, Everton, Bournemouth

Bereit, im Januar-Transferfenster große Mittel zu investieren

Taktische und Transfermarkt-Expertise: Warum braucht Xabi Alonso Husanov so dringend?

Fazit der Experten des englischen Fußballs:

  • «Mangel an Aggressivität und Kompromisslosigkeit»: Während Verteidiger wie Maxence Lacroix, Levi Colwill und Wesley Fofana gut am Ball sind, fehlt ihnen die Härte in Eins-gegen-Eins-Duellen; Husanov hingegen ist ein echter „Schild“, der den Ball „räuberisch“ vom Gegner erobert und in der Luft kaum zu schlagen ist;

  • Xabi Alonsos klassisches 3-4-2-1-System: Der Trainer nutzte in seiner Meistersaison bei Bayer drei physisch starke und schnelle Verteidiger; Husanovs Aktionen als rechter Innenverteidiger ermöglichen es den Flügelspielern, frei nach vorne zu rücken und minimieren das Risiko bei Kontern;

  • «Man City»-Krise — Chelseas goldene Chance: Sollten Manchester City wegen finanzieller Verstöße Punkte abgezogen werden oder der Ausschluss aus Wettbewerben drohen, werden die Spieler den Verein massenhaft verlassen; Chelseas frühzeitige Kontaktaufnahme mit Husanov ist ein strategischer Schritt, um vor der Konkurrenz (insbesondere Aston Villa) zu handeln und sich eines der vielversprechendsten Talente Europas zu sichern.

Glauben Sie, dass Abdukodir Husanov bei Manchester City bleiben und um einen Stammplatz kämpfen sollte, oder wäre ein Wechsel zu Chelsea unter Xabi Alonso, um dort zum Abwehrchef zu werden, der bessere Weg? Wenn es nach ihm ginge, welches Team in der Premier League würde am besten zum usbekischen Legionär passen? Hinterlassen Sie Ihre persönliche Meinung in den Kommentaren und teilen Sie diese exklusive Analyse zur Transfersaga von Abdukodir Husanov, dem Stolz des usbekischen Fußballs, mit allen Fans!

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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