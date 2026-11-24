Der prestigeträchtigste Wettbewerb im europäischen Vereinsfußball, die Champions League, startet in den 5. Spieltag der Ligaphase. Am 24. und 25. November dürfen sich die Fans auf Duelle wie Galatasaray gegen Aston Villa, Real Madrid gegen PSV sowie Manchester Citygegen Napoli, Sabah gegen Barcelona und PSG gegen Roma freuen. Besonders für einige Teams könnte dieser Spieltag ein entscheidender Schritt in Richtung K.-o.-Phase sein.

Die Hälfte der Ligaphase ist absolviert. Nun hat jeder Punkt direkten Einfluss auf die Tabellenplatzierung und die Chancen auf das Weiterkommen. Laut UEFA-Kalender finden am 5. Spieltag 18 Begegnungen mit 36 Mannschaften statt.

Galatasaray – Aston Villa: Der Härtetest in Istanbul

Eine der bemerkenswertesten Partien des Spieltags findet in Istanbul statt. Der türkische Club Galatasaray empfängt das englische Team von Aston Villa.

Die Birminghamer unter der Leitung von Unai Emery wollen ihr Potenzial auf europäischer Bühne unter Beweis stellen. Aston Villa hat in der laufenden Saison bereits 12 Tore erzielt. Für das Team ist das Spiel in Istanbul wichtig, um sowohl die Offensivstärke zu zeigen als auch die Position im Wettbewerb zu festigen.

Galatasaray ist jedoch im eigenen Stadion ein äußerst gefährlicher Gegner. Der türkische Club hat in den letzten Jahren gute Ergebnisse bei Heimspielen gegen englische Mannschaften erzielt. Laut UEFA-Daten hat das Team alle drei letzten Heimspiele gegen englische Clubs gewonnen.

Daher erwartet die Schützlinge von Emery keine leichte Aufgabe. Die Atmosphäre in Istanbul und die aggressive Spielweise der Gastgeber könnten eine ernsthafte Prüfung für Aston Villa darstellen.

Real Madrid – PSV: Setzt das Mourinho-Team die Siegesserie fort?

Im Madrider Santiago Bernabéu empfängt Real Madrid den niederländischen Club PSV Eindhoven. Der spanische Gigant unter der Leitung von José Mourinho will seinen Siegeszug im Wettbewerb fortsetzen.

Die PSV darf jedoch nicht unterschätzt werden. Die Eindhovener sind in der Lage, offensiven Fußball zu zeigen und haben sich vorgenommen, den Madrilenen ernsthaft Paroli zu bieten.

Laut UEFA-Statistik trafen beide Clubs bisher achtmal in europäischen Wettbewerben aufeinander. Real Madrid gewann dreimal, die PSV einmal, und vier Spiele endeten unentschieden. Das letzte Aufeinandertreffen fand im Viertelfinale des Europapokals der Landesmeister 1988/89 statt.

Bemerkenswert ist, dass Kylian Mbappé kurz vor seinem 75. Champions-League-Tor steht. Sollte der französische Star gegen die PSV treffen, würde er zu einem der jüngsten Spieler in der Geschichte des Wettbewerbs werden, die diesen Meilenstein erreichen.

Manchester City– Napoli: De Bruyne gegen seinen Ex-Club

Ein weiteres mit Spannung erwartetes Duell findet in Manchester statt. Manchester City empfängt den italienischen Club Napoli.

Das Besondere an diesem Spiel ist, dass Kevin De Bruyne gegen seinen ehemaligen Verein antritt. Der belgische Mittelfeldspieler spielte zehn Spielzeiten für Manchester City, bevor er im Sommer 2025 zu Napoli wechselte, und feierte mit dem Team große Erfolge in der Champions League und der Premier League.

De Bruyne absolvierte 442 Spiele für City und erzielte 108 Tore. Nun tritt er als Gegner gegen sein ehemaliges Team an.

Die Heimbilanz von Manchester City ist ebenfalls bemerkenswert. Der englische Club hat nur zwei seiner letzten 27 Heimspiele in der Champions League verloren. Erling Haaland hat zudem in jedem seiner letzten drei Europapokalspiele gegen Napoli getroffen.

Für die Italiener sind Auswärtsreisen nach England nicht einfach. Napoli hat in der Champions League noch nie auf dem Platz eines englischen Clubs gewonnen. Daher wird das Spiel in Manchester eine harte Prüfung.

Sabah – Barcelona: Der katalanische Club in Aserbaidschan

Eines der meistdiskutierten Spiele am Mittwoch findet in Aserbaidschan statt. Der lokale Club Sabah empfängt den FC Barcelona.

Für den katalanischen Club ist dieses Spiel wichtig, um die Ziele in der Ligaphase zu erreichen. Barcelona möchte sich einen der oberen Plätze sichern, um direkt in das Achtelfinale einzuziehen.

Die Offensivstärke des Teams von Hansi Flick wird auch durch Statistiken belegt. Laut UEFA-Daten fielen in jedem der letzten 22 Spiele von Barcelona in der Champions-League-Ligaphase mindestens drei Tore, insgesamt wurden in diesen Partien 105 Treffer erzielt.

Sabah ist jedoch kein leichter Gegner. Der aserbaidschanische Club zeigt sich bei Heimspielen stets kämpferisch. Für die Gastgeber ist das Duell gegen den europäischen Giganten eine Gelegenheit, sich zu präsentieren und die Fans zu begeistern.

Natürlich ist Barcelona in Bezug auf Kader und internationale Erfahrung klar überlegen. Doch die Atmosphäre in Aserbaidschan und der Kampfgeist der Gastgeber könnten für zusätzliche Spannung sorgen.

Lille – Bayern: Wichtige Auswärtsreise für die Münchner

Bayern München ist am 5. Spieltag zu Gast bei Lille in Frankreich. Das Hauptziel für die Münchner ist ein Sieg, um die Position in der Tabelle zu verbessern.

Die Offensivkraft der Bayern in den letzten Spielen ist bemerkenswert. Laut UEFA-Statistik hat der deutsche Club in 12 seiner letzten 13 Champions-League-Spiele mindestens zwei Tore erzielt.

Auch das junge Talent Lennart Karl steht im Fokus der Fans. Noch vor seinem 19. Geburtstag hat er bereits fünf Tore in der Champions League erzielt. Ein weiteres Tor könnte ihn in der Liste der jüngsten Torschützen der Wettbewerbsgeschichte weiter nach oben bringen.

Lille ist jedoch in der Lage, zu Hause ordentlich Paroli zu bieten. Der französische Club hat in jedem seiner letzten neun Heimspiele getroffen. Daher erwartet die Bayern kein leichter Sieg.

PSG – Roma: Das große Duell in Paris

Der amtierende Europameister PSG empfängt den italienischen Club AS Roma. Das Team von Luis Enrique will seine starke Form in der Ligaphase fortsetzen und einen weiteren Sieg einfahren.

Die Pariser haben in den ersten vier Spielen bereits 20 Tore erzielt. Dies unterstreicht ihre enorme Offensivkraft.

Ein weiterer Vorteil für PSG ist die Heimstärke. Das Team ist in den letzten 14 Champions-League-Spielen ungeschlagen. Dies ist eine der besten Serien in der Vereinsgeschichte.

Die Roma reist jedoch nicht mit einer leichten Aufgabe nach Paris. Das Hauptziel der Italiener ist es, die Angriffe des Gegners zu neutralisieren und eigene Chancen effektiv zu nutzen. Dass die Römer nur eines ihrer letzten 11 Auswärtsspiele gewinnen konnten, zeigt, wie schwierig diese Reise wird.

Sporting – Manchester United: Eine neue Herausforderung für den englischen Club

In Lissabon findet das Duell zwischen Sporting und Manchester Unitedstatt. Für beide Teams ist dieses Spiel wichtig, um ihre Position in der Ligaphase zu festigen.

Sporting zeichnet sich durch offensiven Fußball im eigenen Stadion aus. Der portugiesische Club hat in jedem seiner letzten 22 Spiele in der Champions-League-Ligaphase getroffen. Dies zeigt die Konstanz in der Offensive.

Manchester United muss hingegen seine Auswärtsbilanz verbessern. Der englische Club hat nur eines seiner letzten 11 Auswärtsspiele in der Champions League gewonnen.

Daher könnte das Spiel in Lissabon für die Gäste schwierig werden. Während Sporting vor heimischer Kulisse gewinnen will, versucht Manchester United, wichtige Punkte mitzunehmen.

Weitere wichtige Spiele des 5. Spieltags

Am 24. November empfängt Arsenal den BVB. Die Londoner sind in den letzten 16 Champions-League-Spielen der Ligaphase ungeschlagen. Arsenal hat alle seine letzten 12 Heimspiele gewonnen.

Am selben Tag finden auch die Partien Feyenoord – Porto, Leipzig – Lens, Como – AEK und Slovan – Betis statt.

Am 25. November stehen die Spiele Brügge – Liverpool, Inter – Stuttgart, Schachtar – Fenerbahçe, Atlético – Viking und Slavia – Villarreal im Fokus der Fans.

Champions League: Spielplan für den 5. Spieltag

Dienstag, 24. November – Ortszeit Taschkent:

22:45 – Galatasaray – Aston Villa

22:45 – Bodø/Glimt – LASK

Nacht auf den 25. November, 01:00 – Real Madrid – PSV

Nacht auf den 25. November, 01:00 – Manchester City – Napoli

Nacht auf den 25. November, 01:00 – Arsenal – Borussia Dortmund

Nacht auf den 25. November, 01:00 – Feyenoord – Porto

Nacht auf den 25. November, 01:00 – Como – AEK

Nacht auf den 25. November, 01:00 – Slovan – Betis

Nacht auf den 25. November, 01:00 – Leipzig – Lens

Mittwoch, 25. November – Ortszeit Taschkent:

22:45 – Sabah – Barcelona

22:45 – Slavia – Villarreal

Nacht auf den 26. November, 01:00 – Lille – Bayern München

Nacht auf den 26. November, 01:00 – PSG – Roma

Nacht auf den 26. November, 01:00 – Sporting – Manchester United

Nacht auf den 26. November, 01:00 – Brügge – Liverpool

Nacht auf den 26. November, 01:00 – Atlético – Viking

Nacht auf den 26. November, 01:00 – Inter – Stuttgart

Nacht auf den 26. November, 01:00 – Schachtar – Fenerbahçe

Vom 5. Spieltag der Champions League wird erwartet, dass er die wahre Stärke der Teams erneut unter Beweis stellt. Besonders die Spiele mit Beteiligung von Real Madrid, Barcelona, Bayern München, PSG und Manchester City werden im Fokus der Fans stehen. In der zweiten Hälfte der Ligaphase ist jeder Sieg von großer Bedeutung für den Weg in die K.-o.-Runde.