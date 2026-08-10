Aston Villa will Real-Madrid-Stürmer per Leihe verpflichten

Der englische Klub Aston Villa hat in den letzten Tagen des Transferfensters ernsthafte Bemühungen um die Verpflichtung von Real-Madrid-Stürmer Endrick gestartet. Das Team von Unai Emery prüft die Möglichkeit, den jungen Brasilianer auf Leihbasis nach Birmingham zu holen. Laut talkSPORT sind die Verhandlungen zwischen den Parteien in eine aktive Phase eingetreten. Goal.com berichtet .

Der talentierte 20-jährige Nationalspieler Brasiliens verbrachte die zweite Hälfte der vergangenen Saison auf Leihbasis beim französischen Klub Olympique Lyon. In diesem Zeitraum absolvierte er 21 Spiele, erzielte acht Tore und verbuchte ebenso viele Torvorlagen. Zudem nahm er an der Weltmeisterschaft teil und stellte sein Potenzial auf internationaler Ebene unter Beweis.

Aston Villa setzt seine Aktivitäten auf dem Transfermarkt fort

Die Mannschaft aus Birmingham arbeitet aktiv daran, ihren Kader zu verstärken. Nicht nur der englische Klub ist an Endrick interessiert, auch der italienische Verein AS Rom bemüht sich um den Angreifer. Cheftrainer Unai Emery möchte den jungen Stürmer jedoch in seinem Team sehen, um die Offensive weiter zu verstärken und sich angemessen auf die Champions-League-Spiele vorzubereiten.

Der aktuelle Mittelstürmer der Mannschaft ist Ollie Watkins, der in der vergangenen Saison 21 Tore erzielte. Zum Kader gehören außerdem Tammy Abraham und das junge Talent Brian Madjo. Die bevorstehende anspruchsvolle und dicht gedrängte Saison sowie die Spiele in der Champions League machen eine weitere Verstärkung der Offensive erforderlich.

Kaderveränderungen und neue Pläne

Aston Villa war im Sommer-Transferfenster äußerst aktiv. Insbesondere der Rekordwechsel von Morgan Rogers für 117 Millionen Pfund zu Chelsea eröffnete dem Klub finanzielle Möglichkeiten. Die Vereinsführung begann umgehend mit der Suche nach Ersatz und verpflichtete Juan Musambi, João Gomes von den Wolverhampton Wanderers, Alejandro Garnacho leihweise von Chelsea sowie Modou Keba Sissé.

Außerdem steht der Klub kurz vor einer Einigung über einen 17-Millionen-Pfund-Transfer von Matteo Ruggeri, dem Linksverteidiger von Atlético Madrid, um die Abwehr zu verstärken. Diese Transfers sollen sicherstellen, dass Aston Villa sowohl im nationalen Wettbewerb als auch auf internationaler Bühne konkurrenzfähig bleibt.

Auf die Mannschaft warten große Herausforderungen. Dank des Europa-League-Sieges in der vergangenen Saison tritt Aston Villa am Mittwoch im UEFA-Superpokal gegen Paris Saint-Germain an. Die Partie dient als Härtetest vor der Teilnahme an der Premier League und der Champions League.