Manchester City gibt offizielle Stellungnahme ab: Wir sind überrascht von der Entscheidung der Kommission und werden Berufung einlegen

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Manchester City gibt offizielle Stellungnahme ab: Wir sind überrascht von der Entscheidung der Kommission und werden Berufung einlegen

Nach dem Abschlussbericht der Premier-League-Kommission bezüglich finanzieller Verstöße, Manchester Cityhat der Fußballverein eine offizielle Stellungnahme abgegeben, in der er seine scharfe Ablehnung der Entscheidung zum Ausdruck bringt. Die Führung des englischen Giganten erklärte offen, dass sie von den veröffentlichten Ergebnissen nicht nur enttäuscht, sondern auch zutiefst überrascht über das gefällte Urteil sei.

Der Verein weist alle gegen ihn erhobenen Vorwürfe kategorisch zurück und betont, dass er über eine umfassende Basis unwiderlegbarer Beweise verfügt, die seine Unschuld bestätigen, und dass er seine Position in allen rechtlichen Instanzen bis zum Ende verteidigen wird. In der Erklärung wird darauf hingewiesen, dass die Schlussfolgerung der Kommission voller schwerwiegender und grober Fehler in Bezug auf Gesetze, Prinzipien und Fakten sei und völlig unbegründet ist. Aus diesem Grund werden die „Citizens“ ihr Recht auf eine rechtliche Berufung voll ausschöpfen.

„Überraschung, eine Sammlung von Fehlern und unwiderlegbare Beweise“: 5 Kernpunkte der Stellungnahme

Manchester City“ die wichtigsten offiziellen Punkte zur Reaktion des Vereins:

  • „Wir sind enttäuscht und überrascht“: Der Verein drückte sein tiefes Bedauern und seine Überraschung über die von der Premier-League-Kommission veröffentlichte Schlussfolgerung aus;

  • „Wir sind unschuldig und haben Beweise“: Die „Citizens“ gaben bekannt, dass sie über eine Basis unwiderlegbarer Beweise verfügen, die ihre Position und ihre Unschuld bestätigen;

  • Rechtliche und inhaltliche Fehler in der Schlussfolgerung identifiziert: Der Verein stellte fest, dass die Entscheidung der Kommission aus vielen schwerwiegenden Fehlern in Bezug auf Gesetze, Prinzipien und Fakten besteht;

  • Offizielle Berufung wird eingelegt:Manchester City“ wird bei allen höheren juristischen und regulatorischen Gremien Berufung einlegen, um seine Rechte zu schützen;

  • 8 Jahre Zusammenarbeit und Schweigegebot: Der Verein erklärte, dass er die Anforderungen der Premier League seit 8 Jahren erfüllt hat und bis zum Abschluss der Gerichtsverfahren keine weiteren Kommentare abgeben wird.

Klassifizierung der rechtlichen Position von Manchester City gegen die Schlussfolgerung der Premier-League-Kommission

Kernargumente, Forderungen und Zeitplan der zukünftigen Schritte in der Stellungnahme des Vereins:

Analysekriterien und Richtungen

Offizielle Position und Stellungnahme des Vereins

Zukunftsaussichten und rechtliche Bedeutung des Falls

Erste Bewertung der Kommissionsentscheidung

Enttäuschung, Überraschung und Schock

Eintritt in eine Phase kompromissloser Rechtsstreitigkeiten mit der Premier-League-Führung

Haltung zu den Vorwürfen

Der Verein hält sich für absolut unschuldig in Bezug auf alle Vorwürfe

Versuch, seinen Ruf und seine Finanzpolitik vollständig zu rechtfertigen

Rechtsgrundlage und Beweise

Besitz einer Sammlung unwiderlegbarer offizieller Dokumente

Verpflichtung zur Offenlegung unabhängiger Beweise während des Prozesses

Hauptmängel in der Schlussfolgerung

Schwerwiegende Fehler bei Rechtsnormen, Prinzipien und Fakten

Hebel zur Aufhebung der Entscheidung in der Berufungsinstanz

Nächster praktischer Schritt

Einreichung einer formellen Berufung bei allen juristischen Instanzen

Verzögerung der Sanktionsvollstreckung und langwieriger Rechtsweg

8-jährige Beziehung zur Premier League

Einhaltung der Regeln basierend auf dem Vertrauen in einen „unparteiischen und unabhängigen Regulierer“

Diplomatischer Zweifel an der Unparteilichkeit der Ligaführung

Sport- und Rechtsgutachten: Kann die Berufung von City die Strafe aufheben?

Schlussfolgerungen von Sportanwälten, Fußball-Insidern und Finanzanalysten:

  • „Strategie des Zeitgewinns und Druckaufbaus“: Die Erklärung des Vereins über „unwiderlegbare Beweise“ ist nicht nur eine Verteidigung, sondern eine offene Kriegserklärung gegen die Premier-League-Kommission; die Einlegung einer Berufung wird die Vollstreckung jeglicher Sanktionen (Punktabzug oder Geldstrafen) um mindestens einige Monate, möglicherweise bis zur nächsten Saison, verzögern;

  • „Wiederholung des UEFA-Präzedenzfalls“: Zur Erinnerung: Zuvor hatte die UEFA Manchester City ebenfalls für zwei Jahre aus der Champions League ausgeschlossen, aber der Verein ließ diese Entscheidung durch den Internationalen Sportgerichtshof (CAS) in Lausanne fast vollständig aufheben; jedoch fallen die internen Regeln der Premier League nicht unter die Zuständigkeit des CAS und werden durch ein unabhängiges Berufungsgremium überprüft, was den Kampf noch komplexer macht;

  • 8-jährige Untersuchung und Ruf der Liga: Für die Premier League gibt es kein Zurück mehr; sollte die Schlussfolgerung der Kommission in der Berufung aufgehoben werden, wäre dies eine riesige Blamage für das Regulierungssystem der Premier League; sollte sie bestätigt werden, wären die „Citizens“ Opfer schwerer Sanktionen – in jedem Fall beginnt nun der größte Rechtsstreit in der Geschichte des englischen Fußballs.

Glauben Sie, dass Manchester City seine Unschuld durch eine Berufung beweisen und der Strafe entgehen kann, oder wird die Premier-League-Kommission diesmal hart bleiben und den großen Verein bestrafen? Wie wird sich dieser Konflikt auf die Moral und das Titelrennen des Teams von Enzo Maresca in dieser Saison auswirken? Hinterlassen Sie Ihre persönlichen Gedanken in den Kommentaren und teilen Sie diese Analyse dieser schicksalhaften Erklärung aus der Fußballwelt mit allen Fans!

Manchester CityPremier LeaguePL-KommissionUEFASportrecht
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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