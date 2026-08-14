Seltene Leistung: Erling Haaland stellt gleich vier Guinness-Rekorde auf!

„Manchester City“-Klub und norwegische Topstürmer Erling Haaland hat eine seltene Leistung in der Geschichte des Weltfußballs erreicht. Dem norwegischen Phänomen wurden gleich vier offizielle Zertifikate von Guinness World Records überreicht.

Die offizielle Mitteilung und der Fotobericht wurden auf den Social-Media-Seiten der Organisation veröffentlicht. Die Auszeichnungen würdigen vor allem die fantastische und beispiellose Torjäger-Konstanz des Fußballers.

Vier legendäre Rekorde im Guinness-Buch

Erling Haaland ist nun offiziell als Weltrekordhalter für die folgenden vier historischen Leistungen eingetragen:

Rekordhalter der Nations League: Der beste Torschütze in der Geschichte der UEFA Nations League — 19 Tore ;

Absoluter Premier-League-Rekord: Der Spieler, der in der Geschichte der Premier League am schnellsten 100 Tore erzielte — in nur 111 Spielen ;

König der Tore in einer Saison: Der Spieler mit den meisten Toren in einer Premier-League-Saison — 36 Tore in der Saison 2022/2023;

Fünferpack in der Champions League: Der einzige Spieler, der in einem einzigen UEFA-Champions-League-Spiel fünf Tore erzielt hat.

Diese Rekorde beweisen erneut, dass der 26-jährige norwegische Stürmer zu den gefährlichsten und treffsichersten Angreifern des modernen Fußballs gehört.

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