Werder Bremen — Paderborn: Aufstellungen und Liveticker

25 Ludovit Reis (Werder Bremen) begeht ein Foul an seinem Gegenspieler.

24 Werder Bremen lässt den Ball laufen und kontrolliert das Spiel, aber der Gegner fängt den Pass ab und die Situation dreht sich.

22 Robert Schröder konnte das harte Einsteigen von Santiago Castañeda (Paderborn) nicht unbestraft lassen und pfiff ab.

21 Werder Bremen hatte nach einer Ecke die Chance zum Tor, aber der Verteidiger klärte den Ball.

21 Niclas Füllkrug (Werder Bremen) nimmt einen Pass nahe der Strafraumgrenze an und verarbeitet den Ball sensationell. Er zieht sofort ab und zirkelt den Ball in den linken oberen Winkel. Trotz des präzisen Schusses pariert der Torwart glänzend per Flugstoß!

18 Stefano Marino (Paderborn) nahm den Pass im Strafraum an und schob den Ball in den rechten oberen Winkel. Der Torwart war machtlos.

17 Chuky (Werder Bremen) schnappt sich den Abpraller im Strafraum und zieht wuchtig aufs Torzentrum ab. Nauël Noll zeigt eine Glanzparade und wehrt den Ball mit einem starken Sprung ab. Was für eine Parade, aber was für eine vergebene Chance!

15 Marco Grüll (Werder Bremen) lässt die Abwehrspieler aussteigen und kommt frei vor dem Torhüter zum Abschluss, vergibt aber.

14 Paderborn konnte nach dem Freistoß aus der Distanz kein Tor erzielen, da Karl Hein (Werder Bremen) hochstieg und die Flanke fing.

13 Chuky (Werder Bremen) begeht ein Foul, und Robert Schröder pfeift das Vergehen ab.

12 Niclas Füllkrug (Werder Bremen) nimmt den Ball nahe der Strafraumgrenze an, aber sein Schuss geht knapp am rechten Pfosten vorbei.

10 Gabriel Vidović (Paderborn) geht im Zweikampf viel zu hart zu Werke, und Robert Schröder pfeift das Foul ab.

9 Paderborn zeigt ein hervorragendes Teamspiel und kontrolliert den Ball mit vielen kurzen Pässen. Wenn sie eine Lücke in der Abwehr finden und ein Tor erzielen wollen, ist Geduld der entscheidende Faktor.

7 Der Eckstoß wurde ausgeführt, aber Paderborn konnte kein Kapital daraus schlagen, der Verteidiger klärte den Ball.

5 Stefano Marino (Paderborn) sieht die gelbe Karte.

4 Laurin Curda (Paderborn) foult seinen Gegner und hält ihn zurück, um den Angriff zu stoppen.

3 Chuky (Werder Bremen) geht viel zu hart in den Zweikampf, und Robert Schröder pfeift das Foul ab.

2 Paderborn hat derzeit die Ballkontrolle und hält die Initiative durch präzise Zuspiele.

1 Anpfiff, das heutige Spiel beginnt genau jetzt.

18:30 Paderborn stößt die Partie an.

18:30 Robert Schröder wurde als Schiedsrichter für das heutige Spiel ernannt und wird sein Bestes geben, um fair zu pfeifen und Fehler zu vermeiden.

18:30 Die Startaufstellungen beider Mannschaften sind bekannt, Sie können sie sich jetzt ansehen.