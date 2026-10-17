Werder Bremen — Paderborn: Aufstellungen und Liveticker
Das Spiel zwischen Werder Bremen und Paderborn im Rahmen der deutschen Bundesliga beginnt am 17. Oktober um 18:30 Uhr (Ortszeit Taschkent).
Sobald das Spiel beginnt, werden die Ereignisse im Liveticker aktualisiert.
Werder Bremen Startelf: 1. Hein K., 13. Artur, 20. Chuki, 2. Deman O., 18. Dinkçi E., 32. Friedl M., 10. Füllkrug N., 17. Grüll M., 5. Pieper A., 44. Rögeyer I., 15. Rice L.
Werder Bremen Ersatzbank: 38. Erevbenagi P., 26. Itten S., 30. Schlager A., 33. Schmetgens M., 34. Soylu D., 23. Stalmach D., 4. Stark N., 8. Weiser M., 3. Wójcik O.
Werder Bremen Cheftrainer: Thioune D.
Paderborn Startelf: 15. Noll N., 5. Castañeda S., 17. Curda L., 22. Hansen M., 30. Marino S., 23. Obermair R., 25. Scheller T., 21. ter Horst Y., 27. Tigges S., 28. Ulrich L., 40. Vidović G.
Paderborn Ersatzbank: 6. Baak T., 29. Lippmann S., 11. Michel S., 2. Müller R., 9. Philipp R., 18. Piringer M., 1. Schubert M., 3. Stiker Y., 38. Saitler D.
Paderborn Cheftrainer: Kettemann R.
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