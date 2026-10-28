Drama in der 90.+3 Minute: Borussia Dortmund schlägt Werder und zieht ins Achtelfinale ein

Im Rahmen der 1/16-Finalrunde des DFB-Pokals erlebte die legendäre Arena Signal Iduna Park in Dortmund einen echten Fußball-Thriller. Der heimische Borussia Dortmund empfing den Verein aus Bremen, Werder Bremen, und die Begegnung endete mit einem dramatischen 3:2-Sieg der Gastgeber.

Obwohl die Dortmunder zunächst mit zwei Toren in Führung gingen, sorgte ein Doppelpack von Niclas Füllkrug innerhalb von drei Minuten für Hochspannung. Das Schicksal der Partie entschied sich erst in der vom Schiedsrichter angezeigten Nachspielzeit.

Blitzstart und Füllkrugs unerwartetes Comeback

Während des gesamten Spiels boten beide Teams den Fans ein intensives Offensivspektakel:

Der heftige Anfangsdruck der „Schwarz-Gelben“: Bereits in der 6. Minute verwandelte Serhou Guirassy ein präzises Zuspiel von Julian Ryerson zur Führung. Kurz darauf, in der 17. Minute, nutzte Carney Chukwuemeka eine Vorlage von Jude Bellingham, um auf 2:0 zu erhöhen.

Der 3-Minuten-Schock der Bremer: In der zweiten Halbzeit zeigte Werder ein starkes Comeback – Niclas Füllkrug, der gegen seinen Ex-Verein antrat, verkürzte in der 65. Minute und glich nach einem Zuspiel von Jannes-Kilian Horn in der 68. Minute mit einem Doppelpack zum 2:2 aus.

Der entscheidende Treffer in der 90.+3 Minute: Als das Spiel bereits in Richtung Verlängerung zu steuern schien, bewies der österreichische Mittelfeldspieler Marcel Sabitzer im gegnerischen Strafraum Geistesgegenwart und sicherte Borussia den dramatischen 3:2-Sieg.

Spielbericht und weiteres Schicksal im Wettbewerb

Wettbewerb und Runde: DFB-Pokal, 1/16-Finale;

Spielort: Signal Iduna Park (Dortmund);

Endstand: Borussia Dortmund — Werder Bremen 3:2;

Tore: Serhou Guirassy (6.), Carney Chukwuemeka (17.), Marcel Sabitzer (90.+3) — Niclas Füllkrug (65., 68.);

Ergebnis im Turnier: Dank dieses hart erkämpften Sieges zieht Borussia in das Achtelfinale des DFB-Pokals ein, während Werder Bremen aus dem Wettbewerb ausscheidet.

Marcel Sabitzers Siegtreffer in der Nachspielzeit bewahrte den BVB vor einer drohenden Verlängerung und einem möglichen Elfmeterschießen und sicherte den verdienten Einzug in die nächste Runde.