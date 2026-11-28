Neue Preise für iPhone 17 Pro und Pro Max Modelle
Stand 28. November 2026 sind die Preise für iPhone 17, iPhone 17 Pro, iPhone 17 Pro Max und iPhone Air wie folgt. Die Liste unterscheidet zwischen SIM + eSIM und eSIM + eSIM Konfigurationen. In beiden Varianten sind jeweils zwei IMEI registriert.
SIM + eSIM
iPhone 17:
• 256 GB: $949
iPhone 17 Pro, 256 GB:
• Orange: $1299
• Blue: $1379
• Silver: $1379
iPhone 17 Pro, 512 GB:
• Orange: $1499
• Blue: $1629
• Silver: $1549
iPhone 17 Pro Max, 256 GB:
• Orange: $1399
• Blue: $1399
• Silver: $1519
iPhone 17 Pro Max, 512 GB:
• Orange: $1649
• Blue: $1679
• Silver: $1699
iPhone 17 Pro Max, 1 TB:
• Orange: $1999
• Blue: $1949
• Silver: $2099
iPhone 17 Pro Max, 2 TB:
• Orange: $2399
• Blue: $2399
• Silver: $2399
eSIM + eSIM
Auch bei dieser Konfiguration sind zwei IMEI registriert.
iPhone 17:
• 256 GB: $949
iPhone Air, 256 GB:
• Blue: $939
• Gold: $949
• Black: $949
• White: $949
iPhone 17 Pro, 256 GB:
• Orange: $1249
• Blue: $1249
• Silver: $1339
iPhone 17 Pro, 512 GB:
• Orange: $1299
• Blue: $1499
• Silver: $1399
iPhone 17 Pro Max, 256 GB:
• Orange: $1389
• Blue: $1369
• Silver: $1439
iPhone 17 Pro Max, 512 GB:
• Orange: $1499
• Blue: $1539
• Silver: $1649
iPhone 17 Pro Max, 1 TB:
• Orange: $1899
• Blue: $1849
• Silver: $1899
iPhone 17 Pro Max, 2 TB:
• Orange: $2199
• Blue: $2199
• Silver: $2399
Die Preise können sich stündlich ändern.
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