In China wurde ein flügelloses Flugauto erfolgreich getestet. Das Transportmittel der neuen Generation kann in der Luft eine Geschwindigkeit von 150 km/hund am Boden von 80 km/h erreichen. Das Gerät, das eine Reichweite von 300 km hat, wird in Zukunft in der Lage sein, bis zu 15 Passagiere zu befördern.

Solche Innovationen sind ein weiterer Beweis für den in sozialen Medien und internationalen Medien häufig verwendeten metaphorischen Ausdruck „China im Jahr 2100“ geworden. Obwohl das Land eigentlich in der Gegenwart (2026) lebt, wird es aufgrund des rasanten Tempos bei der Einführung von Technologien, Infrastruktur und digitalen Diensten im Alltag oft als „Staat aus der Zukunft“ beschrieben.

Warum vermittelt China den Eindruck, „in der Zukunft zu leben“?

Bereich und Richtung Technologische Möglichkeiten und ihre Erscheinung im Alltag Digitale Zahlungen und „Super-Apps“ Bargeld und Plastikkarten sind fast vollständig aus dem Umlauf verschwunden. WeChat und Alipay erledigen alles, von Einkäufen über das Rufen von Taxis bis hin zur Terminvereinbarung beim Arzt und Behördengängen; Zahlungen erfolgen in Sekunden durch das Scannen von Gesichtern oder Handflächen. Robotik und Künstliche Intelligenz In großen Hotels leisten Roboter Service, auf den Straßen verkehren fahrerlose Robotaxis und Lebensmittel sowie Sendungen werden von Drohnen und autonomen Roboter-Kurieren geliefert. Futuristische Transportmittel und Infrastruktur Mit 350–400 km/h verfügt das Land über das weltweit größte Hochgeschwindigkeitsbahnnetz; zudem erinnern mehrstöckige Autobahnkreuze und U-Bahn-Linien, die durch Gebäude führen, in Städten wie Chongqing an Science-Fiction-Filme. „Smarte“ Städte (Smart Cities) In Megastädten werden Verkehr, Sicherheit und Ökologie durch KI gesteuert; Ampeln passen sich automatisch an das Verkehrsaufkommen an. Grüne Energie und Elektroautos Weltmarktführer bei der Produktion und Nutzung von Elektroautos; ein Großteil des städtischen Verkehrs ist elektrifiziert, und Solar- sowie Windparks nehmen riesige Flächen ein.

Reale Situation und demografische Prognosen für 2100

Gleichzeitig zeigen wissenschaftliche Studien und Berechnungen internationaler Organisationen, dass Chinas wahres Erscheinungsbild im Jahr 2100 sich deutlich von heute unterscheiden könnte:

Rückgang der Bevölkerungszahl: Prognosen der UN und anderer Analysezentren zufolge wird die Bevölkerung Chinas bis 2100 aufgrund sinkender Geburtenraten und einer alternden Gesellschaft von derzeit 1,4 Milliarden auf 600–800 Millionen Menschen sinken.

Vollständig automatisierte Wirtschaft: Um den Arbeitskräftemangel auszugleichen, wird erwartet, dass die Wirtschaft des Landes auf ein vollständig robotisiertes und KI-gestütztes System umstellt.

Glauben Sie, dass flügellose Flugautos und Robotaxis in den nächsten 5–10 Jahren in Städten weltweit zu alltäglichen Verkehrsmitteln werden können?

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