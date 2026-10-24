Emerys Meisterklasse: Wie Aston Villa Manchester City besiegte

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Emerys Meisterklasse: Wie Aston Villa Manchester City besiegte

Der Urheber der Sensation des 8. Spieltags der Premier League, Aston Villa Cheftrainer Unai Emery den amtierenden Tabellenführer Manchester City sprach über die Details des glänzenden Sieges (2:1) und den hochklassigen Fußball, den seine Mannschaft zeigte.

In einem intensiven Duell im Villa Park besiegten die Birminghamer die „Citizens“ dank eines Doppelpacks von Nicolas Jackson und bereiteten den Fans ein wahres Fest.

„Wir haben viel für die Defensive geopfert“: Emerys Einschätzung

Der erfahrene spanische Spezialist würdigte besonders die Hingabe und Disziplin, die seine Spieler auf dem Platz zeigten:

  • Fußball auf höchstem Niveau: „Was für ein fantastisches Spiel! Das war wahrlich der Gipfel des Fußballs. Die heutige Partie war ein sehr großer und ernster Test für uns;

  • Defensive und Torwart-Faktor: Um den Sieg zu erringen, brauchten wir absolutes Vertrauen in die Defensive und die unvergleichliche Hilfe unseres Torwarts. Um gegen ein solches Spitzenteam zu verteidigen, mussten wir auf viele Aspekte verzichten;

  • Wir wachsen weiter: Wir verbessern uns von Tag zu Tag, von Spiel zu Spiel, und das freut mich“, sagte der Trainer.

„Das muss ein Maßstab für unser Team sein“

Unai Emery betonte, dass man sich nicht auf diesem Sieg ausruhen dürfe und Beständigkeit wahren müsse:

  • Das oberste Ziel: „Heute haben wir einfach ein fantastisches Spiel gezeigt. Unser Ziel ist es, genau dieses Niveau zu erreichen und es langfristig zu halten;

  • Viel Arbeit liegt vor uns: Ich bin sehr glücklich, aber wir haben kein Recht, uns zurückzulehnen – es liegt noch eine riesige Arbeit vor uns. Ich möchte, dass Tage und Siege wie heute zum Maßstab dafür werden, welche Stärke unser Team besitzen sollte“, schloss der Spezialist.

Situation in der Tabelle

Nach diesem Sieg erhöhte Aston Villa sein Punktekonto auf 11 und kletterte in der Premier-League-Tabelle auf den 6. Platz und machte einen wichtigen Schritt im Kampf um die Europapokalplätze.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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