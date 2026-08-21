Aston Villa ist in das Rennen um die Verpflichtung von Chelseas Verteidiger Tosin Adarabioyo eingestiegen und will die Abwehr grundlegend erneuern. Nach Informationen von Sky Sports gewinnt dieser Transfer vor dem Hintergrund an Bedeutung, dass einer der wichtigsten Verteidiger des Klubs, Ezri Konsa, voraussichtlich zu Arsenal wechseln wird. Goal.com berichtet .

Aston-Villa-Trainer Unai Emery kämpft nach großen Abgängen im Sommertransferfenster gegen die Zeit, um den Kader neu aufzustellen. Der schwerste Verlust unter den scheidenden Spielern ist Berichten zufolge der englische Nationalspieler Ezri Konsa, der bei Arsenal unter Mikel Arteta einen Vierjahresvertrag unterschreiben soll.

Veränderungen in der Abwehr und Tosins Situation

Der 28-jährige Innenverteidiger Tosin Adarabioyo erlebt seit seinem ablösefreien Wechsel von Fulham zu Chelsea im Jahr 2024 eine schwierige Zeit an der Stamford Bridge. Obwohl er aus der Akademie von Manchester City stammt, konnte er sich unter der wechselnden Trainerriege in London keinen festen Platz in der Startelf sichern. Auch die Tatsache, dass seine Rückennummer einem Neuzugang gegeben wurde und er auf die Nummer 38 wechselte, deutet auf eine unsichere Zukunft im Klub hin.

Tosin stand Berichten zufolge auch nicht im Kader von Chelsea für das jüngste Testspiel gegen Real Sociedad. Obwohl sich der französische Klub Marseille, der spanische Verein Sevilla und der portugiesische Klub Benfica, der von seinem ehemaligen Trainer Marco Silva betreut wird, für ihn interessieren, könnte die Möglichkeit, in der Premier League zu bleiben, für den Spieler entscheidend sein.

Arsenals Pläne und Alternativen

Der Transfer von Ezri Konsa wäre für Arsenal und das Team von Mikel Arteta ein großer Erfolg. Nach den Verletzungen von William Saliba und Jurrien Timber will Arteta die Abwehr verstärken und auf die Dienste des vielseitigen Spielers setzen. Konsas Wechsel in den Kader des amtierenden Meisters nach 286 Einsätzen für Aston Villa ist zu einem wichtigen Schritt in seiner Karriere geworden.

Laut Goal.com beschränkt sich die Führung von Aston Villa nicht nur auf Tosin. Der Klub zieht auch den Star des AC Milan, Fikayo Tomori, als Alternative zur Verstärkung der Abwehr in Betracht. Der englische Nationalspieler soll Aston Villa gegenüber anderen Interessenten bevorzugen, und zwischen den Parteien sollen erste Gespräche begonnen haben.