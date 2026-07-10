Aston Villa fordert 130 Millionen Pfund für Morgan Rogers: Kommt Foden ins Team?

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Aston Villa fordert 130 Millionen Pfund für Morgan Rogers: Kommt Foden ins Team?

Morgan Rogers, eine der Entdeckungen der aktuellen Premier-League-Saison, wird voraussichtlich zur zentralen Figur auf dem Transfermarkt. Der Verein Aston Villa aus Birmingham hat für seinen talentierten Mittelfeldspieler eine Rekordablösesumme von 130 Millionen Pfund (ca. 175 Millionen Dollar) festgelegt. Sollte dieser Transfer zustande kommen, stünden dem Verein große Mittel zur Kaderverstärkung zur Verfügung, doch Experten vermuten, dass die Transferstrategie des Teams anders ausfallen könnte als erwartet. Dies berichtet Goal.com berichtet .

Rogers, der derzeit mit der englischen Nationalmannschaft an der Weltmeisterschaft teilnimmt, stößt auf ernsthaftes Interesse beim Londoner Verein Arsenal. Aktuellen Informationen zufolge haben die "Gunners" jedoch begonnen, sich stärker auf die Option des Newcastle-Mittelfeldspielers Bruno Guimaraes zu konzentrieren. Der von Aston Villa geforderte extrem hohe Preis könnte den Londoner Klub zum Rückzug zwingen, was die Wahrscheinlichkeit erhöht, dass Rogers in den West Midlands bleibt.

In einem Interview mit Goal betonte der ehemalige Stürmer des Vereins, Stan Collymore, dass das Team selbst bei einem Verkauf von Rogers keine Stars wie Phil Foden oder Eberechi Eze verpflichten werde. Collymore ist der Ansicht, dass Aston Villa die Regeln zur finanziellen Stabilität (PSR) einhalten muss und ein erheblicher Teil der Einnahmen in die Sanierung der Vereinsbilanz fließen wird.

Neue Namen für den Stil von Unai Emery

Aston Villa-Cheftrainer Unai Emery bevorzugt junge Talente mit Entwicklungspotenzial gegenüber fertigen Stars. Laut Collymore fehlt es der Mannschaft derzeit an Flügelspielern, die über hohe Geschwindigkeit verfügen und gegnerische Verteidiger im Eins-gegen-Eins überwinden können. Da Leon Bailey und andere Optionen nicht die erwarteten Ergebnisse lieferten, hat der Trainerstab die Suche nach neuen Spielern begonnen.

Es wird erwartet, dass sich der Verein nicht auf Manchester City-Stars wie Phil Foden konzentriert, sondern auf 21- bis 23-jährige Spieler aus der Bundesliga oder Serie A, die noch nicht allgemein bekannt sind. Diese Strategie ermöglicht es Emery, Spieler zu formen, die in sein System passen, und deren Transferwert weiter zu steigern.

Gleichzeitig sorgt das Fehlen von Phil Foden im englischen WM-Kader 2026 für verschiedene Gerüchte über seine Zukunft. Obwohl einige Fans ihn für einen idealen Kandidaten für Aston Villa halten, ist dieser Transfer finanziell und taktisch nur schwer umsetzbar. Ähnlich verhält es sich bei Eberechi Eze: Er könnte zu Topklubs wie Arsenal wechseln, aber es ist unwahrscheinlich, dass der Verein aus Birmingham in den Kampf um ihn einsteigt.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass sich Aston Villa im kommenden Transferfenster auf folgende Bereiche konzentrieren wird:

  • Ausgleich des Budgets unter Einhaltung der Regeln zur finanziellen Stabilität;
  • Erzielung eines maximal hohen Preises für Morgan Rogers oder dessen Verbleib im Team;
  • Suche nach jungen und schnellen Flügelspielern aus den fünf besten europäischen Ligen;
  • Ergänzung des Kaders durch arbeitswillige Spieler, die in das taktische Schema des Teams passen.

Derzeit liegt der Fokus ganz auf Rogers' Auftritten auf internationaler Bühne. Jeder erfolgreiche Einsatz bei der Weltmeisterschaft verschafft Aston Villa einen zusätzlichen Vorteil auf dem Transfermarkt.

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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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