Zulfiqor Adhamjonov besiegt ukrainischen Gegner und sichert sich WM-Medaille

Bei der U19-Boxweltmeisterschaft, die unter der Schirmherrschaft von World Boxing im montenegrinischen Budva stattfindet, hat das usbekische Nationalteam einen weiteren Erfolg erzielt.

Das hoffnungsvolle Box-Talent, das unser Land in der Gewichtsklasse bis 70 Kilogramm vertritt, Zulfiqor Adhamjonov traf im Viertelfinale auf seinen ukrainischen Gegner Aleksandr Kravchenkound errang einen glänzenden Sieg.

Ein 4:1-Punktsieg der Kampfrichter und eine garantierte Medaille

Das Viertelfinale, eine der wichtigsten Phasen des Wettbewerbs, verlief in einem intensiven und kompromisslosen Tempo:

Harter Kampf: Beide Boxer zeigten über drei Runden einen offenen und aggressiven Kampfstil und agierten im Ring äußerst offensiv;

Adhamjonovs Überlegenheit: Die präzisen Schläge, die korrekte Distanzwahl und die Fähigkeit des usbekischen Boxers, die Initiative zu behalten, entschieden über den Ausgang des Kampfes;

Urteil der Kampfrichter: Nach drei Runden werteten die Kampfrichter den Kampf mit 4:1 zugunsten von Zulfiqor Adhamjonov;

Halbfinal-Ticket: Dank dieses wichtigen Sieges sicherte sich unser Landsmann den Einzug ins Halbfinale und damit mindestens die Bronzemedaille.

Details zur World Boxing U19-Weltmeisterschaft

In den Ringen von Budva messen sich die talentiertesten jungen Sportler der Welt: