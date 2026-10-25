Zulfiqor Adhamjonov besiegt ukrainischen Gegner und sichert sich WM-Medaille
Bei der U19-Boxweltmeisterschaft, die unter der Schirmherrschaft von World Boxing im montenegrinischen Budva stattfindet, hat das usbekische Nationalteam einen weiteren Erfolg erzielt.
Das hoffnungsvolle Box-Talent, das unser Land in der Gewichtsklasse bis 70 Kilogramm vertritt, Zulfiqor Adhamjonov traf im Viertelfinale auf seinen ukrainischen Gegner Aleksandr Kravchenkound errang einen glänzenden Sieg.
Ein 4:1-Punktsieg der Kampfrichter und eine garantierte Medaille
Das Viertelfinale, eine der wichtigsten Phasen des Wettbewerbs, verlief in einem intensiven und kompromisslosen Tempo:
Harter Kampf: Beide Boxer zeigten über drei Runden einen offenen und aggressiven Kampfstil und agierten im Ring äußerst offensiv;
Adhamjonovs Überlegenheit: Die präzisen Schläge, die korrekte Distanzwahl und die Fähigkeit des usbekischen Boxers, die Initiative zu behalten, entschieden über den Ausgang des Kampfes;
Urteil der Kampfrichter: Nach drei Runden werteten die Kampfrichter den Kampf mit 4:1 zugunsten von Zulfiqor Adhamjonov;
Halbfinal-Ticket: Dank dieses wichtigen Sieges sicherte sich unser Landsmann den Einzug ins Halbfinale und damit mindestens die Bronzemedaille.
Details zur World Boxing U19-Weltmeisterschaft
In den Ringen von Budva messen sich die talentiertesten jungen Sportler der Welt:
Dauer des Wettbewerbs: Das Turnier findet vom 16. bis 27. Oktober 2026 in Montenegro statt;
Teilnehmerzahl: Insgesamt 474 junge Boxer aus 69 Ländern nehmen an den Wettkämpfen teil;
Gewichtsklassen: Die Kämpfe werden in insgesamt 20 Gewichtsklassen ausgetragen – jeweils 10 für Jungen und Mädchen.
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