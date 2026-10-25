Muxtasar Aliyeva besiegt russische Boxerin Tishkova und sichert sich WM-Medaille

Bei der U19-Weltmeisterschaft im Boxen, die unter der Schirmherrschaft des Weltverbandes World Boxing in Budva, Montenegro, stattfindet, hat das usbekische Nationalteam einen weiteren wichtigen Erfolg erzielt.

Die talentierte Boxerin, die unser Land in der Gewichtsklasse bis 48 Kilogramm vertritt, Muxtasar Aliyeva traf im Viertelfinale auf die russische Vertreterin Alina Tishkovaund errang einen souveränen Sieg.

Einstimmige Entscheidung der Kampfrichter und garantierte Medaille

Der dreiründige Kampf um den Einzug ins Halbfinale und die garantierte Turniermedaille verlief unter der vollständigen Dominanz unserer Landsfrau:

Kampfverlauf: Muxtasar Aliyeva demonstrierte über drei Runden präzise Schläge, hohe Geschwindigkeit sowie technische Überlegenheit und ließ ihrer russischen Gegnerin kaum eine Chance;

Einstimmiger Sieg: Am Ende des Kampfes werteten alle Kampfrichter den Sieg einstimmig für Aliyeva;

Medaille sicher: Dank dieses Erfolgs zog unsere Landsfrau ins Halbfinale der Weltmeisterschaft ein und sicherte sich mindestens die Bronzemedaille;

Gegnerin ohne Medaille: Die Russin Alina Tishkova schied aus dem Rennen um die Medaillen aus und musste ihre Teilnahme in Budva im Viertelfinale beenden.

Kurzinfo zur World Boxing U19-Weltmeisterschaft

Der aktuelle Wettbewerb gilt als eines der größten und prestigeträchtigsten globalen Turniere in der Welt des Jugendboxens: