Muxtasar Aliyeva besiegt russische Boxerin Tishkova und sichert sich WM-Medaille

·68·Sport
Muxtasar Aliyeva besiegt russische Boxerin Tishkova und sichert sich WM-Medaille

Bei der U19-Weltmeisterschaft im Boxen, die unter der Schirmherrschaft des Weltverbandes World Boxing in Budva, Montenegro, stattfindet, hat das usbekische Nationalteam einen weiteren wichtigen Erfolg erzielt.

Die talentierte Boxerin, die unser Land in der Gewichtsklasse bis 48 Kilogramm vertritt, Muxtasar Aliyeva traf im Viertelfinale auf die russische Vertreterin Alina Tishkovaund errang einen souveränen Sieg.

Einstimmige Entscheidung der Kampfrichter und garantierte Medaille

Der dreiründige Kampf um den Einzug ins Halbfinale und die garantierte Turniermedaille verlief unter der vollständigen Dominanz unserer Landsfrau:

  • Kampfverlauf: Muxtasar Aliyeva demonstrierte über drei Runden präzise Schläge, hohe Geschwindigkeit sowie technische Überlegenheit und ließ ihrer russischen Gegnerin kaum eine Chance;

  • Einstimmiger Sieg: Am Ende des Kampfes werteten alle Kampfrichter den Sieg einstimmig für Aliyeva;

  • Medaille sicher: Dank dieses Erfolgs zog unsere Landsfrau ins Halbfinale der Weltmeisterschaft ein und sicherte sich mindestens die Bronzemedaille;

  • Gegnerin ohne Medaille: Die Russin Alina Tishkova schied aus dem Rennen um die Medaillen aus und musste ihre Teilnahme in Budva im Viertelfinale beenden.

Kurzinfo zur World Boxing U19-Weltmeisterschaft

Der aktuelle Wettbewerb gilt als eines der größten und prestigeträchtigsten globalen Turniere in der Welt des Jugendboxens:

  • Zeitraum und Ort: Die U19-Weltmeisterschaft findet vom 16. bis 27. Oktober 2026 in Budva (Montenegro) statt;

  • Teilnehmerumfang: Insgesamt 474 der besten jungen Boxer aus 69 Ländern der Welt treten bei diesem Wettbewerb an;

  • Wettbewerbsformat: Die Boxer steigen in 20 Gewichtsklassen (jeweils 10 bei den Jungen und Mädchen) in den Ring, um den Weltmeistertitel zu erringen.

Muxtasar AliyevaWorld BoxingU19-BoxweltmeisterschaftBudvaBoxen
Teilen:
Telegram-KanalAuf Google folgen
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

Kommentare 0

Ähnliche Nachrichten

Zulfiqor Adhamjonov besiegt ukrainischen Gegner und sichert sich WM-MedailleZulfiqor Adhamjonov besiegt ukrainischen Gegner und sichert sich WM-MedailleHeute 12:55Abrorbek Sharipov in der 3. Runde disqualifiziert und aus dem Turnier ausgeschiedenAbrorbek Sharipov in der 3. Runde disqualifiziert und aus dem Turnier ausgeschiedenHeute 12:38Usbekistan zieht mit 8 Boxern ins Halbfinale der Weltmeisterschaft einUsbekistan zieht mit 8 Boxern ins Halbfinale der Weltmeisterschaft einHeute 12:12Sensation im Ring: Usbekischer Boxer wirft kasachischen Gegner aus dem TurnierSensation im Ring: Usbekischer Boxer wirft kasachischen Gegner aus dem Turnier20 Oktober 07:229 usbekische Boxer kämpfen im Viertelfinale des World Boxing Cups9 usbekische Boxer kämpfen im Viertelfinale des World Boxing Cups18 Juni 21:26Mit welchem Kader reiste die usbekische Jugend-Nationalmannschaft zur Box-WeltmeisterschaftMit welchem Kader reiste die usbekische Jugend-Nationalmannschaft zur Box-Weltmeisterschaft15 Oktober 09:06
AnzeigenPartnerschaft
Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App

Meistgelesen Sport nachrichten

Nakamura reagiert auf die 200.000-Dollar-Prämie für usbekische Schachspieler
Nakamura reagiert auf die 200.000-Dollar-Prämie für usbekische Schachspieler
„Es wird eine Hochzeit geben“: Sindorovs Großvater spricht über Assaubayeva
„Es wird eine Hochzeit geben“: Sindorovs Großvater spricht über Assaubayeva
Ronaldos Mutter äußert sich erstmals zum Abschied ihres Sohnes aus der Nationalmannschaft
Ronaldos Mutter äußert sich erstmals zum Abschied ihres Sohnes aus der Nationalmannschaft
Warum können westliche Kommentatoren den Stil von Bakhodir Jalolov nicht akzeptieren
Warum können westliche Kommentatoren den Stil von Bakhodir Jalolov nicht akzeptieren
Erling Haaland hat beschlossen, Manchester City zu verlassen – sein neues Ziel wurde enthüllt
Erling Haaland hat beschlossen, Manchester City zu verlassen – sein neues Ziel wurde enthüllt
Die schwächsten Spieler des Spiels zwischen Manchester City und PSG wurden bekannt gegeben
Die schwächsten Spieler des Spiels zwischen Manchester City und PSG wurden bekannt gegeben
„Ständiges Spielen gegen Usbekistan schadet unserem Ruf“ – Persepolis-Trainer
„Ständiges Spielen gegen Usbekistan schadet unserem Ruf“ – Persepolis-Trainer
Manchester City reagiert offiziell auf den Sieg Usbekistans gegen den Iran
Manchester City reagiert offiziell auf den Sieg Usbekistans gegen den Iran