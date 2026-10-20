Sensation im Ring: Usbekischer Boxer wirft kasachischen Gegner aus dem Turnier

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Sensation im Ring: Usbekischer Boxer wirft kasachischen Gegner aus dem Turnier

Bei der U19-Boxweltmeisterschaft, die unter der Schirmherrschaft von World Boxing im montenegrinischen Budva stattfindet, kam es zu einem weiteren prinzipiellen Aufeinandertreffen der usbekischen und kasachischen Boxschulen.

Im Rahmen der Runde der letzten 32 in der Gewichtsklasse bis 75 Kilogramm trat ein Mitglied der usbekischen Nationalmannschaft, Suhrob Rahmatullayev, gegen den talentierten kasachischen Faustkämpfer Amir Ramazanin den Ring.

Absolute Dominanz im Ring: Ein überzeugender 5:0-Sieg

In einem intensiven und schlagkräftigen Kampf über drei Runden demonstrierte der usbekische Athlet seine volle Überlegenheit:

  • Initiative ab der ersten Runde: Rahmatullayev kontrollierte die Distanz im Kampf präzise und schaffte es, mit schnellen und kraftvollen Kombinationen die Deckung seines Gegners zu durchbrechen;

  • Einstimmige Entscheidung der Kampfrichter: Am Ende des Kampfes werteten alle Seitenrichter einstimmig mit 5:0 und sprachen unserem Landsmann Suhrob Rahmatullayev den Sieg zu;

  • Ticket für die nächste Runde: Dank dieses wichtigen Erfolgs zog der usbekische Boxer in die nächste Runde der Weltmeisterschaft ein, während der Kasache Amir Ramazan den Kampf um Medaillen und den Titel vorzeitig beenden musste.

World Boxing Weltmeisterschaft: Umfang und Fakten des Turniers

Dieser prestigeträchtige Wettbewerb in Budva identifiziert die Olympiastars der Zukunft:

  • Altersklasse und Umfang: Das Turnier wird für Boxer unter 19 Jahren (U19) ausgetragen, begann am 16. Oktober und dauert bis zum 27. Oktober;

  • Anzahl der Teilnehmer: Bei dem Turnier kämpfen insgesamt 69 nationale Verbände mit insgesamt 474 der besten Athleten der Welt um die Medaillenränge.

Dieser glänzende Sieg von Suhrob Rahmatullayev setzte den Siegeszug unseres Nationalteams bei der Weltmeisterschaft würdig fort.

Suhrob RahmatullayevAmir RamazanWorld Boxing U-19 WeltmeisterschaftBudvaBoxen
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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