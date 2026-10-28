4 Gold- und 2 Silbermedaillen bei der Jugend-Boxweltmeisterschaft

Die Jugend-Boxweltmeisterschaft im montenegrinischen Budva ist zu Ende gegangen. Die Vertreter der usbekischen Nationalmannschaft zeigten in den Finalkämpfen des Turniers großen Kampfgeist, echte Siegermentalität und hohe technische Fertigkeiten und gewannen 4 Gold- sowie 2 Silbermedaillen.

Insbesondere das „zentralasiatische Klassiker“-Duell im Superschwergewicht sowie die intensiven Kämpfe bei den Juniorinnen wurden zu den Höhepunkten des gesamten Turniers. Laut dem Usbekischen Boxverband haben unsere jungen Boxer erneut bewiesen, dass die Boxschule des Landes auf der Weltbühne führend ist.

Goldene Schläge: Die neuen Weltmeister

Unsere Landsleute, die sich im Finale gegen ihre Gegner durchsetzten und ganz oben auf dem Podium standen:

Suhrob Rahmatullayev (-75 kg): Zeigte in einem sehr intensiven und hart umkämpften Duell gegen den Iraner Mohammad Saleh Mesbahi sein Können und wurde durch eine 3:2-Entscheidung der Punktrichter zum unumstrittenen Weltmeister;

Asadbek Sultanboyev (-90 kg): Dominierte den Ring über drei volle Runden gegen den Ukrainer Vladislav Naumenko und sicherte sich mit einem einstimmigen 5:0-Sieg die Goldmedaille;

Nazokat Mardonova (-51 kg): Demonstrierte im Kampf gegen die US-Amerikanerin Ruby Lopez eine wahre „Masterclass“ im Konterboxen und besiegte ihre Gegnerin verdient mit 4:1, um sich den Hauptpreis der Weltmeisterschaft zu sichern;

Islom Salixov (+90 kg): Gegen den Kasachen Vladislav Samojonov bewies er im „zentralasiatischen Derby“ echten Willen; obwohl der Gegner in der ersten Runde dominierte, übernahm Islom in der zweiten und dritten Runde vollständig die Initiative, gewann mit 4:1 und sicherte sich den Titel des Weltmeisters.

Kompromisslose Finals und Silbermedaillen

Unsere Sportler, die in den entscheidenden Kämpfen des Turniers bis zum Schluss kämpften und Silbermedaillen für unser Team gewannen:

Maftuna Yangiyeva (-70 kg): Lieferte sich einen kompromisslosen Kampf gegen die US-Vertreterin Marley McNelly und gab alles, musste sich aber am Ende mit 1:4 geschlagen geben und wurde Vize-Weltmeisterin;

Sardorbek Bahromxo‘jayev (-85 kg): Unterlag in einer intensiven Auseinandersetzung gegen den Russen Kirill Korshakov mit 0:5 und beendete das Turnier mit einer ehrenvollen Silbermedaille.

Dieses großartige Ergebnis unserer jungen Box-Talente in Budva hat erneut gezeigt, dass die Zukunft unseres nationalen Boxsports in sicheren Händen liegt.