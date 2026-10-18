Dominanz des usbekischen Boxens: Alle Athleten siegreich am 2. Tag der Weltmeisterschaft

·9·Sport
Dominanz des usbekischen Boxens: Alle Athleten siegreich am 2. Tag der Weltmeisterschaft

Der zweite Wettkampftag der Jugend-Boxweltmeisterschaft im montenegrinischen Budva wurde zu einem wahren Triumphzug für das usbekische Nationalteam.

Alle fünf unserer Boxer, die im Laufe des Tages in den Ring stiegen, besiegten ihre Gegner, zogen in die nächste Runde ein und erzielten eine hundertprozentige Siegquote.

Willensstärke und absolute Kontrolle durch Melikoziyeva

Der intensivste und nervenaufreibendste Kampf des zweiten Tages fand bei den Damen statt:

  • Shodiyona Melikoziyevas hart erkämpfter Sieg: Shodiyona, die unser Land in der Gewichtsklasse bis 54 kg vertritt, lieferte sich einen harten Kampf gegen die Inderin Joyshri Chirom und sicherte sich einen wichtigen Sieg nach Punkten mit 3:2.

  • Klare Überlegenheit mit 5:0: In der Gewichtsklasse bis 70 kg besiegte Zulfiqor Adhamjonov den Georgier Akaki Basaria, während Asadbek Sultanboyev in der Klasse bis 90 kg den Vertreter Panamas, Norman Simmons, einstimmig mit 5:0 deklassierte.

  • Souveräner Auftritt: Zudem setzte sich Aselya Tulegenova (-65 kg) mit 4:1 gegen ihre venezolanische Kontrahentin durch, und Jahongir Zayniddinov (-65 kg) gewann gegen seinen belarussischen Gegner mit 3:1.

Hier sind alle Ergebnisse im Überblick:

  • -54 kg: Shodiyona Melikoziyeva — Joyshri Chirom (Indien) — 3:2

  • -70 kg: Zulfiqor Adhamjonov — Akaki Basaria (Georgien) — 5:0

  • -90 kg: Asadbek Sultanboyev — Norman Simmons (Panama) — 5:0

  • -65 kg: Aselya Tulegenova — Benniyelis Perez (Venezuela) — 4:1

  • -65 kg: Jahongir Zayniddinov — Bogdan Shashlikou (Belarus) — 3:1

Das usbekische Jugend-Nationalteam marschiert bei diesem globalen Turnier in Budva selbstbewusst in Richtung Medaillen und bewahrt dabei den traditionellen Führungsgeist der usbekischen Boxschule.

Shodiyona MelikoziyevaZulfiqor AdhamjonovAsadbek SultanboyevBox-WeltmeisterschaftBudva
Teilen:
Telegram-KanalAuf Google folgen
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

Kommentare 0

Ähnliche Nachrichten

Usbekisches Boxteam reist mit überraschendem Kader nach JapanUsbekisches Boxteam reist mit überraschendem Kader nach Japan8 September 22:12„Ohne Gold ist das eine Schande!“: Alarmstimmung im kasachischen Boxsport„Ohne Gold ist das eine Schande!“: Alarmstimmung im kasachischen Boxsport7 September 12:23Das Boxmagazin „The Ring“ kündigt das Sparring zwischen Javohir Ummataliev und Shakur Stevenson anDas Boxmagazin „The Ring“ kündigt das Sparring zwischen Javohir Ummataliev und Shakur Stevenson an22 September 19:27Absolute usbekische Dominanz im Boxen: Abdumalik Khalokov auf Platz 1 der BoxRec P4P-RanglisteAbsolute usbekische Dominanz im Boxen: Abdumalik Khalokov auf Platz 1 der BoxRec P4P-Rangliste9 September 19:17Werden Jalolov und Meliqo‘ziyev an den Asienspielen teilnehmen: Wann steigen sie in den Ring?Werden Jalolov und Meliqo‘ziyev an den Asienspielen teilnehmen: Wann steigen sie in den Ring?23 August 19:05Eine Legende des usbekischen Boxens ist verstorben: „Toshkent yo‘lbarsi“ Rufat RisqievEine Legende des usbekischen Boxens ist verstorben: „Toshkent yo‘lbarsi“ Rufat Risqiev15 August 09:34
AnzeigenPartnerschaft
Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App

Meistgelesen Sport nachrichten

Nakamura reagiert auf die 200.000-Dollar-Prämie für usbekische Schachspieler
Nakamura reagiert auf die 200.000-Dollar-Prämie für usbekische Schachspieler
Ronaldos Mutter äußert sich erstmals zum Abschied ihres Sohnes aus der Nationalmannschaft
Ronaldos Mutter äußert sich erstmals zum Abschied ihres Sohnes aus der Nationalmannschaft
„Ständiges Spielen gegen Usbekistan schadet unserem Ruf“ – Persepolis-Trainer
„Ständiges Spielen gegen Usbekistan schadet unserem Ruf“ – Persepolis-Trainer
Die schwächsten Spieler des Spiels zwischen Manchester City und PSG wurden bekannt gegeben
Die schwächsten Spieler des Spiels zwischen Manchester City und PSG wurden bekannt gegeben
Manchester City reagiert offiziell auf den Sieg Usbekistans gegen den Iran
Manchester City reagiert offiziell auf den Sieg Usbekistans gegen den Iran
Ausländischer Experte kritisiert die Schritte des „Großen Usbeken“ im Profiboxen
Ausländischer Experte kritisiert die Schritte des „Großen Usbeken“ im Profiboxen
Iranische Presse in Aufruhr: Fabio Cannavaro erteilt taktische Lektion und 7 Spiele ohne Sieg
Iranische Presse in Aufruhr: Fabio Cannavaro erteilt taktische Lektion und 7 Spiele ohne Sieg
Ein weiterer Härtetest für das Team von Fabio Cannavaro im November
Ein weiterer Härtetest für das Team von Fabio Cannavaro im November