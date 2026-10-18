Dominanz des usbekischen Boxens: Alle Athleten siegreich am 2. Tag der Weltmeisterschaft

Der zweite Wettkampftag der Jugend-Boxweltmeisterschaft im montenegrinischen Budva wurde zu einem wahren Triumphzug für das usbekische Nationalteam.

Alle fünf unserer Boxer, die im Laufe des Tages in den Ring stiegen, besiegten ihre Gegner, zogen in die nächste Runde ein und erzielten eine hundertprozentige Siegquote.

Willensstärke und absolute Kontrolle durch Melikoziyeva

Der intensivste und nervenaufreibendste Kampf des zweiten Tages fand bei den Damen statt:

Shodiyona Melikoziyevas hart erkämpfter Sieg: Shodiyona, die unser Land in der Gewichtsklasse bis 54 kg vertritt, lieferte sich einen harten Kampf gegen die Inderin Joyshri Chirom und sicherte sich einen wichtigen Sieg nach Punkten mit 3:2.

Klare Überlegenheit mit 5:0: In der Gewichtsklasse bis 70 kg besiegte Zulfiqor Adhamjonov den Georgier Akaki Basaria, während Asadbek Sultanboyev in der Klasse bis 90 kg den Vertreter Panamas, Norman Simmons, einstimmig mit 5:0 deklassierte.

Souveräner Auftritt: Zudem setzte sich Aselya Tulegenova (-65 kg) mit 4:1 gegen ihre venezolanische Kontrahentin durch, und Jahongir Zayniddinov (-65 kg) gewann gegen seinen belarussischen Gegner mit 3:1.

Hier sind alle Ergebnisse im Überblick:

-54 kg: Shodiyona Melikoziyeva — Joyshri Chirom (Indien) — 3:2

-70 kg: Zulfiqor Adhamjonov — Akaki Basaria (Georgien) — 5:0

-90 kg: Asadbek Sultanboyev — Norman Simmons (Panama) — 5:0

-65 kg: Aselya Tulegenova — Benniyelis Perez (Venezuela) — 4:1

-65 kg: Jahongir Zayniddinov — Bogdan Shashlikou (Belarus) — 3:1

Das usbekische Jugend-Nationalteam marschiert bei diesem globalen Turnier in Budva selbstbewusst in Richtung Medaillen und bewahrt dabei den traditionellen Führungsgeist der usbekischen Boxschule.