Abrorbek Sharipov in der 3. Runde disqualifiziert und aus dem Turnier ausgeschieden

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Abrorbek Sharipov in der 3. Runde disqualifiziert und aus dem Turnier ausgeschieden

Bei der U19-Boxweltmeisterschaft in Budva, Montenegro, die unter der Schirmherrschaft des Weltverbandes World Boxing ausgetragen wird, gab es ein unerwartetes und umstrittenes Ergebnis für das usbekische Nationalteam.

Im Viertelfinalkampf der Gewichtsklasse bis 80 kg, bei dem es um den Einzug ins Halbfinale und eine garantierte Medaille ging, traf unser Landsmann Abrorbek Sharipov auf seinen russischen Gegner Prokhor Starcev und maß sich mit ihm.

Die entscheidende 3. Runde und die harte Entscheidung des Ringrichters

Obwohl der kompromisslose Kampf im Ring in einem intensiven Tempo verlief, erreichte das Duell nicht die Punktentscheidung:

  • Auswirkungen der Verwarnungen: Im Verlauf des Kampfes häuften sich die Regelverstöße, und der Ringrichter sprach mehrfach Ermahnungen gegen den usbekischen Boxer aus;

  • Disqualifikation: In der 3. Runde erteilte der Ringrichter Abrorbek Sharipov die dritte offizielle Verwarnung und stoppte den Kampf gemäß dem Turnierreglement sofort, was zur Disqualifikation (Ausschluss vom Wettbewerb) unseres Landsmanns führte;

  • Medaille verpasst: Infolgedessen feierte Prokhor Starcev einen vorzeitigen Sieg, zog ins Halbfinale ein und sicherte sich mindestens die Bronzemedaille. Sharipov hingegen ging leer aus und beendete seine Teilnahme an der Weltmeisterschaft.

Umfang der World Boxing U19-Weltmeisterschaft

Dieser Wettbewerb, der in den Ringen von Budva stattfindet, versammelt die zukünftigen Boxstars der Welt:

  • Datum und Ort: Die U19-Weltmeisterschaft findet vom 16. bis 27. Oktober 2026 in Montenegro statt;

  • Teilnehmerzahl: Insgesamt 474 Nachwuchsboxer aus 69 Ländern der Welt nehmen an den kompromisslosen Kämpfen teil;

  • Gewichtsklassen: Die Kämpfe werden in insgesamt 20 Gewichtsklassen ausgetragen – jeweils 10 für Jungen und Mädchen.

Abrorbek SharipovWorld BoxingU19-BoxweltmeisterschaftBudvaBoxen
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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