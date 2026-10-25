Usbekistan zieht mit 8 Boxern ins Halbfinale der Weltmeisterschaft ein

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Usbekistan zieht mit 8 Boxern ins Halbfinale der Weltmeisterschaft ein

Derzeit findet im montenegrinischen Budva die prestigeträchtige Jugend-Boxweltmeisterschaft statt, Weltmeisterschaft die nun in ihre heiße Phase eingetreten ist. Bei dem Turnier, bei dem sich die besten jungen Faustkämpfer der Welt messen, hat die usbekische Jugendnationalmannschaft eine hervorragende Vorbereitung und technisches Können bewiesen, sich für das entscheidende Halbfinale qualifiziert und sich damit mindestens die Bronzemedaille gesichert.

Usbekistan unter den Spitzenreitern: Halbfinal-Statistiken

Nach offiziellen Angaben des Usbekischen Boxverbandes ziehen unsere Landsleute bei der Anzahl der Halbfinalisten mit den stärksten Nationalmannschaften der Welt gleich:

  • Harter Wettbewerb mit Russland und Kasachstan: Die meisten Halbfinalisten des Wettbewerbs stellen Russland (9), Usbekistan (8) und Kasachstan (8);

  • Europa und Amerika hinter sich gelassen: Die Vertreter der usbekischen Boxschule liegen deutlich vor Box-Nationen wie Irland (6), USA (5), China (5), England (4) und Kuba (1);

  • Auf dem Weg zu Goldmedaillen: Alle unsere Boxer, die das Halbfinale erreicht haben, haben sich in ihren Gewichtsklassen bereits mindestens die Bronzemedaille der Weltmeisterschaft gesichert; das nächste große Ziel sind das Finale und die Goldmedaillen.

Ranking der Länder im Halbfinale (nach Anzahl der Boxer):

  • Russland — 9 Boxer

  • Usbekistan — 8 Boxer

  • Kasachstan — 8 Boxer

  • Irland — 6 Boxer

  • USA, China — je 5 Boxer

  • England, Brasilien, Ukraine, Indien — je 4 Boxer

  • Algerien, Italien — je 3 Boxer

  • Aserbaidschan, Kirgisistan — je 2 Boxer

  • Kuba, Argentinien, Armenien, Spanien, Iran, Griechenland, Georgien, Schottland, Ungarn, Kanada, Japan, Venezuela, Türkei — je 1 Boxer.

Die entscheidenden Halbfinalkämpfe des Turniers beginnen in den nächsten Stunden und unsere Landsleute werden in den Ring steigen, um sich das Finalticket zu sichern.

Jugend-BoxweltmeisterschaftBudvaUsbekischer BoxverbandBoxenHalbfinale
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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