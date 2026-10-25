Ronaldinho spielt mit 46 Jahren für den italienischen Verein Ravenna

·84·Sport
Ronaldinho spielt mit 46 Jahren für den italienischen Verein Ravenna

Der berühmte brasilianische Fußballer Ronaldinho bereitet sich darauf vor, im Alter von 46 Jahren in den Profifußball zurückzukehren. Der italienische Drittligist Ravenna gab bekannt, dass er am 15. November 2026 im Spiel gegen Forlì auf dem Platz stehen wird. Die Begegnung findet im Stadio Bruno Benelli statt. Dies berichtete Reuters.

Ronaldinho bestritt sein letztes offizielles Spiel im Jahr 2015 für den brasilianischen Verein Fluminense und gab 2018 das Ende seiner aktiven Karriere bekannt. Er hat seit über 11 Jahren an keinem offiziellen Spiel auf Profiebene mehr teilgenommen.

Der Fußballer unterzeichnete im Juni 2026 einen Vertrag bei Ravenna. Später erwarb er zudem einen Teil der Vereinsanteile. Zunächst hieß es, sein Engagement im Team diene hauptsächlich der Vermarktung des Klubs. Nun wurde jedoch bestätigt, dass Ronaldinho in einem offiziellen Pflichtspiel auflaufen wird.

Ronaldinho gewann mit der brasilianischen Nationalmannschaft die Weltmeisterschaft 2002. Zudem wurde er 2005 mit dem Ballon d'Or ausgezeichnet und spielte während seiner Karriere für Vereine wie den FC Barcelona, AC Mailand und Paris Saint-Germain.

Eines der Ziele seiner Rückkehr ist es, das 300. Tor seiner Karriere zu erzielen. Bei seiner Präsentation in Italien im August schloss Ronaldinho diese Möglichkeit nicht aus und betonte, dass er gekommen sei, um dem Team zu helfen.

RonaldinhoRavennaForlìBrasilianische NationalmannschaftFußball
Teilen:
Telegram-KanalAuf Google folgen
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

Kommentare 0

Ähnliche Nachrichten

Brasilianischer Magier richtet emotionale Worte an Messi nach dessen Rücktritt aus der NationalmannschaftBrasilianischer Magier richtet emotionale Worte an Messi nach dessen Rücktritt aus der Nationalmannschaft7 Oktober 14:41Adeyemi wählt Messi und lobt YamalAdeyemi wählt Messi und lobt Yamal24 Juli 11:43Belletti: Neymar hat nur den von Ronaldinho erfundenen Stil fortgesetztBelletti: Neymar hat nur den von Ronaldinho erfundenen Stil fortgesetzt6 Juli 23:57Cafu nennt das größte Quartett der Fußballgeschichte: Ronaldinho ebenfalls auf der ListeCafu nennt das größte Quartett der Fußballgeschichte: Ronaldinho ebenfalls auf der Liste18 Juni 14:57Was sagte Ronaldinho über die Eröffnung der WM 2026?Was sagte Ronaldinho über die Eröffnung der WM 2026?12 Juni 17:56Du bist noch nicht Ronaldinho: Wie Messi bei Barcelona Kaffee kochteDu bist noch nicht Ronaldinho: Wie Messi bei Barcelona Kaffee kochte1 Juni 22:57
AnzeigenPartnerschaft
Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App

Meistgelesen Sport nachrichten

Nakamura reagiert auf die 200.000-Dollar-Prämie für usbekische Schachspieler
Nakamura reagiert auf die 200.000-Dollar-Prämie für usbekische Schachspieler
„Es wird eine Hochzeit geben“: Sindorovs Großvater spricht über Assaubayeva
„Es wird eine Hochzeit geben“: Sindorovs Großvater spricht über Assaubayeva
Ronaldos Mutter äußert sich erstmals zum Abschied ihres Sohnes aus der Nationalmannschaft
Ronaldos Mutter äußert sich erstmals zum Abschied ihres Sohnes aus der Nationalmannschaft
Warum können westliche Kommentatoren den Stil von Bakhodir Jalolov nicht akzeptieren
Warum können westliche Kommentatoren den Stil von Bakhodir Jalolov nicht akzeptieren
Erling Haaland hat beschlossen, Manchester City zu verlassen – sein neues Ziel wurde enthüllt
Erling Haaland hat beschlossen, Manchester City zu verlassen – sein neues Ziel wurde enthüllt
Die schwächsten Spieler des Spiels zwischen Manchester City und PSG wurden bekannt gegeben
Die schwächsten Spieler des Spiels zwischen Manchester City und PSG wurden bekannt gegeben
„Ständiges Spielen gegen Usbekistan schadet unserem Ruf“ – Persepolis-Trainer
„Ständiges Spielen gegen Usbekistan schadet unserem Ruf“ – Persepolis-Trainer
Manchester City reagiert offiziell auf den Sieg Usbekistans gegen den Iran
Manchester City reagiert offiziell auf den Sieg Usbekistans gegen den Iran