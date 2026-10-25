Ronaldinho spielt mit 46 Jahren für den italienischen Verein Ravenna

Der berühmte brasilianische Fußballer Ronaldinho bereitet sich darauf vor, im Alter von 46 Jahren in den Profifußball zurückzukehren. Der italienische Drittligist Ravenna gab bekannt, dass er am 15. November 2026 im Spiel gegen Forlì auf dem Platz stehen wird. Die Begegnung findet im Stadio Bruno Benelli statt. Dies berichtete Reuters.

Ronaldinho bestritt sein letztes offizielles Spiel im Jahr 2015 für den brasilianischen Verein Fluminense und gab 2018 das Ende seiner aktiven Karriere bekannt. Er hat seit über 11 Jahren an keinem offiziellen Spiel auf Profiebene mehr teilgenommen.

Der Fußballer unterzeichnete im Juni 2026 einen Vertrag bei Ravenna. Später erwarb er zudem einen Teil der Vereinsanteile. Zunächst hieß es, sein Engagement im Team diene hauptsächlich der Vermarktung des Klubs. Nun wurde jedoch bestätigt, dass Ronaldinho in einem offiziellen Pflichtspiel auflaufen wird.

Ronaldinho gewann mit der brasilianischen Nationalmannschaft die Weltmeisterschaft 2002. Zudem wurde er 2005 mit dem Ballon d'Or ausgezeichnet und spielte während seiner Karriere für Vereine wie den FC Barcelona, AC Mailand und Paris Saint-Germain.

Eines der Ziele seiner Rückkehr ist es, das 300. Tor seiner Karriere zu erzielen. Bei seiner Präsentation in Italien im August schloss Ronaldinho diese Möglichkeit nicht aus und betonte, dass er gekommen sei, um dem Team zu helfen.