Wird Brasilien Rache an Japan nehmen? Ein großer Play-off-Test

In der Play-off-Phase der Weltmeisterschaft 2026 erwarten die Fans heute und morgen drei weitere spannende Partien. Am 29. und 30. Juni kämpfen Brasilien gegen Japan, Deutschland gegen Paraguay sowie die Niederlande gegen Marokko um den Einzug ins Achtelfinale.

Eines der zentralen Spiele des Tages findet in Houston statt. Der fünfmalige Weltmeister Brasilien wird versuchen, Rache an Japan zu nehmen, das sie im letzten direkten Duell besiegte.

Wann findet das Spiel Brasilien gegen Japan statt?

Brasilien gegen Japan

29. Juni, 22:00 Uhr

NRG Stadium, Houston

Brasilien gilt in dieser Begegnung als Favorit. Doch Japans Ergebnis aus der jüngeren Vergangenheit dient als ernsthafte Warnung für die „Seleção“.

Wie hat Japan Brasilien besiegt?

In einem Freundschaftsspiel im Oktober 2025 führte Brasilien nach der ersten Halbzeit mit 2:0.

Trotzdem gelang es den Schülern von Hajime Moriyasu, die Situation in der zweiten Halbzeit komplett zu drehen und das Spiel mit 3:2 für sich zu entscheiden.

Dieses Ergebnis zeigte, dass man Japan niemals unterschätzen darf.

Auch in der Gruppenphase zeigten sich die Asiaten stark:

sie kämpften auf Augenhöhe mit den Niederlanden;

leisteten Schweden ernsthaften Widerstand;

besiegten Tunesien deutlich.

Japans wichtigste Ausfälle

Dieses Mal wird Japan ohne einige wichtige Spieler auf den Platz treten, die am Sieg im letzten Jahr beteiligt waren.

Mitoma, Kubo, Endo und Minamino können ihrem Team in diesem Spiel nicht helfen.

Diese Ausfälle könnten das Offensivpotenzial Japans beeinträchtigen. Allerdings befinden sich Ayase Ueda und Daichi Kamada derzeit in Topform.

Sie werden versuchen, die Lücken zu nutzen, die entstehen, wenn die brasilianische Abwehr zu weit aufrückt.

Brasilien scheint zu sich zurückzufinden

Brasilien unter der Leitung von Carlo Ancelotti hatte einen schwierigen Start in die Gruppenphase.

Nach einem Unentschieden gegen Marokko war eine positive Veränderung im Spiel der Mannschaft zu beobachten, und in den folgenden zwei Partien wurden souveräne Siege eingefahren.

Die Hauptakteure im brasilianischen Angriff:

Vinícius Júnior — 4 Tore;

Matheus Cunha — 3 Tore;

Neymar — nach einer Verletzung zurück im Kader.

Neymars unkonventionelle Entscheidungen und seine individuelle Klasse könnten dem Team in den Play-offs eine große Hilfe sein.

Wo liegt Brasiliens Schwachstelle?

Obwohl Brasilien in der Offensive stark wirkt, gibt es Probleme im Mittelfeld.

Es ist spürbar, dass Casemiro älter wird und in Spielen mit hohem Tempo Schwierigkeiten hat. Daher könnte Japan die Lücken im Zentrum ausnutzen.

Der Spielverlauf ist leicht vorherzusagen:

Brasilien wird mehr Ballbesitz haben;

Japan wird in der Defensive diszipliniert agieren;

die Asiaten werden die Hauptgefahr durch Konter kreieren.

Marokko hatte Brasilien bereits im ersten Spieltag der Gruppenphase genau durch schnelle Konter vor Probleme gestellt.

Frühere Siege dürfen nicht ablenken

Brasilien besiegte Schottland und Haiti in den nächsten zwei Runden souverän.

Man muss jedoch bedenken, dass diese Teams keinen Widerstand auf dem Niveau Japans leisteten. Daher wird erst das Play-off-Spiel die wahre Stärke der „Seleção“ zeigen.

Welcher Weg könnte Brasilien als Nächstes erwarten?

Sollten Ancelottis Schützlinge die japanische Hürde nehmen, treffen sie in der nächsten Runde auf den Sieger der Partie Norwegen gegen Côte d'Ivoire.

Nächste potenzielle Gegner:

Phase Potenzieller Gegner Achtelfinale Norwegen oder Côte d'Ivoire Viertelfinale England Halbfinale Argentinien

Somit wird der Weg zum Titel für Brasilien nicht einfach werden.

Die Antwort auf die Hauptfrage wird heute bekannt

Brasilien wurde in den letzten Jahren stark für sein Spiel und seine Ergebnisse kritisiert. Nun muss die Mannschaft in den Play-offs ihr wahres Potenzial beweisen.

Das Spiel gegen Japan könnte eine Frage beantworten: Ist Brasilien aus seiner langen Krise erwacht oder bestehen die Probleme weiterhin?

Glauben Sie, dass Brasilien Rache nehmen wird oder Japan erneut für eine Sensation sorgt? Schreiben Sie Ihre Meinung in die Kommentare und teilen Sie den Artikel mit Fußballfans.