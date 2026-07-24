Adeyemi wählt Messi und lobt Yamal

Karim Adeyemi, der zum FC Barcelona gewechselt ist, bezeichnete Lionel Messi als den besten Spieler in der Geschichte des Vereins. Der Stürmer betonte zudem, dass er Lamine Yamal zwar noch nicht persönlich kenne, ihre Zusammenarbeit auf dem Platz jedoch sehr effektiv sein könne.

Adeyemi glaubt, dass Yamals Dribbling und seine Fähigkeit, Torchancen zu kreieren, perfekt zu seinem auf Schnelligkeit basierenden Spielstil passen.

„Für mich ist Messi immer der Größte“

Adeyemi beim FC Barcelona sprach über die großen Spieler, die für den Verein aufgelaufen sind, und hob Lionel Messi besonders hervor.

„Messi ist der beste Spieler, den ich je gesehen habe. Für mich war Messi schon immer der Größte“, sagte der Stürmer.

Gleichzeitig merkte er an, dass es ihm auch große Freude bereitet habe, Ronaldinho spielen zu sehen. Adeyemi erkannte zudem an, dass es in der Geschichte des FC Barcelona viele weitere großartige Spieler gibt, die das Trikot des Vereins getragen haben.

Über Yamal: „Er hat alle Qualitäten“

Karim Adeyemi erklärte, dass er Lamine Yamal noch nicht persönlich getroffen habe. Er lobte jedoch die Leistungen des jungen Spielers auf dem Platz.

„Er zeigt auf dem Platz alles, was er kann. Er ist ein unglaublich starker Spieler. Er besitzt alle Qualitäten, die man braucht, um auf höchstem Niveau zu spielen.“

Adeyemi ist der Meinung, dass Yamal nicht nur selbst Tore erzielen, sondern auch gefährliche Situationen für seine Teamkollegen schaffen kann. Dieser Aspekt könnte für den neuen Stürmer besonders wichtig sein.

Wie könnte die Zusammenarbeit zwischen Adeyemi und Yamal funktionieren?

Adeyemi betonte, dass er in seinem Spiel gerne seine Schnelligkeit nutzt und in die Räume hinter der gegnerischen Abwehr stößt.

„Ich bin ein Spieler, der gerne mit Tempo hinter die Abwehrkette läuft, um Pässe zu empfangen. In dieser Hinsicht kann ich dem Team sehr helfen.“

Yamals Fähigkeit, durch Dribblings Gegenspieler auf sich zu ziehen und tödliche Pässe zu spielen, könnte für Adeyemi günstige Gelegenheiten schaffen. Die hohe Geschwindigkeit des Stürmers bietet dem FC Barcelona zudem eine neue Option, um gegnerische Defensivreihen zu durchbrechen.

Ein neues Duo im Angriff des FC Barcelona

Adeyemi ist zuversichtlich, dass sich eine gute Zusammenarbeit mit seinem neuen Teamkollegen entwickeln wird. Das wahre Potenzial dieses Duos wird sich jedoch erst in Pflichtspielen zeigen.

Der Stürmer, der Legenden wie Messi und Ronaldinho würdigte, versucht nun, mit der neuen Generation des FC Barcelona zum Erfolg des Vereins beizutragen.

Glauben Sie, dass Adeyemi und Lamine Yamal ein starkes Duo im Angriff des FC Barcelona bilden können? Hinterlassen Sie Ihre Meinung in den Kommentaren.