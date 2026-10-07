Brasilianischer Magier richtet emotionale Worte an Messi nach dessen Rücktritt aus der Nationalmannschaft

Eine Legende des Weltfußballs, ehemaliger Star des FC Barcelona und der brasilianischen Nationalmannschaft Ronaldinho seinem Freund und Schützling, der seine 21-jährige Karriere in der argentinischen Nationalmannschaft beendet hat Lionel Messimit einer aufrichtigen und bewegenden Nachricht. Der brasilianische Magier erinnerte an Messis erste Schritte bei den Katalanen, ihre Freundschaft und ihr gemeinsames fußballerisches Erbe.

Ronaldinho, der im Camp Nou den ersten Treffer des jungen Leo vorbereitete, unterstützte die Entscheidung des argentinischen Kapitäns voll und ganz und betonte, dass sein Name für immer in die Geschichte eingegangen sei.

„Du hast uns dazu gebracht, den Fußball zu genießen“: Ronaldinhos Nachricht

Die brasilianische Legende drückte ihre Gefühle für Messi offen auf ihrer Social-Media-Seite aus:

Von den ersten Schritten an vereint: „Leo, was für ein Vergnügen, was für eine Freude, von den ersten Tagen deiner Geschichte an ein Teil davon gewesen zu sein! Du hast uns dazu gebracht, zu lächeln und den Fußball zu genießen. Dein Name ist in die Geschichte Argentiniens und der ganzen Welt eingraviert“, schrieb der Ballon d'Or-Gewinner;

Ein gemeinsamer Kindheitstraum: „Nur wir wissen, welche Freude es ist, den Kindheitstraum zu verwirklichen – die Ehre unseres Landes zu verteidigen und Weltmeister zu werden. Du hast alles für deine Nationalmannschaft und dein Land gegeben“;

Familie und Lebensphilosophie: „Ich weiß, da ich dich gut verstehe, dass alles, was mit der Familie zu tun hat, einen Menschen dazu bringt, vieles zu überdenken. Genieße das Leben, Bruder. Ich wünsche dir heute und immer nur das Beste“.

Ein glanzvoller Abschied im Monumental und ein 3:0-Sieg

Zur Erinnerung: Der 39-jährige Lionel Messi bestritt sein letztes Spiel für die argentinische Nationalmannschaft gegen das Team aus Benin:

Benefizspiel und letzte Bühne: Bei der Begegnung im Estadio Monumental in Buenos Aires gewannen die Gastgeber mit 3:0. Messi verwandelte einen Elfmeter und lieferte zwei direkte Vorlagen (Assists) für seine Teamkollegen;

Applaus der Fans: Nach dem Spiel hielt der Kapitän unter Tränen eine Abschiedsrede an das Volk.

Makellose Rekorde im Nationaltrikot und der Gipfel des Erfolgs

Die Reise von Lionel Messi im Trikot der „Albiceleste“ endete mit den glanzvollsten Ergebnissen der Fußballgeschichte:

Weltmeister (Katar 2022): Der höchste Titel, der nach einer 36-jährigen Durststrecke mit der Nationalmannschaft errungen wurde;

Kontinentale Titel: Doppelter Gewinn der Copa América in den Jahren 2021 und 2024 sowie der Sieg bei der Finalissima 2022;

Gesamtbilanz: Insgesamt für Argentinien: 208 Spiele, 126 Tore und 70 Assists.

Die aufrichtige Beziehung zwischen Ronaldinho und Messi hat Millionen von Fans erneut den beispiellosen gegenseitigen Respekt der beiden großen Talente auf und neben dem Platz gezeigt.