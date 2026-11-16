Ronaldinho kehrt nach 4068 Tagen auf das Spielfeld zurück: Assist bei seinem Comeback

Doch «Ravenna» machte seine Rückkehr möglich. Der Verein nahm Ronaldinho nicht nur unter Vertrag, er wurde auch einer der Anteilseigner des Klubs.

Dafür gab es einen Grund: Der brasilianische Fußballer bestritt sein letztes offizielles Spiel im September 2015 für den brasilianischen Verein «Fluminense». Im Jahr 2018 gab er das Ende seiner Profikarriere bekannt.

Die Berichte über Ronaldinhos Wechsel zu «Ravenna» und seine Rückkehr auf das Spielfeld sorgten in der Fußballwelt zunächst für Erstaunen. Einige hielten es lediglich für ein Werbeprojekt oder eine Aktion, um Fans anzulocken.

Somit konnten die Fans den brasilianischen Star 4068 Tage nach seinem letzten offiziellen Spiel wieder im Trikot sehen.

Ronaldinho, der in der Geschichte des modernen Fußballs mit seiner einzigartigen Technik, seinem Lächeln auf dem Platz und seinen unvorhersehbaren Spielzügen tiefe Spuren hinterlassen hat, ist wieder auf dem Fußballplatz erschienen. Sein Debüt für «Ravenna» fand am 15. November 2026 in einem Spiel der dritten italienischen Liga gegen «Forlì» statt.

Ein Anblick, von dem Fußballfans jahrelang geträumt haben, ist Wirklichkeit geworden. Die brasilianische Legende Ronaldinho ist im Alter von 46 Jahren in einem offiziellen Pflichtspiel auf das Spielfeld zurückgekehrt. Er für den italienischen Verein «Ravenna » absolvierte die komplette erste Halbzeit des Derbys gegen «Forlì» und war an einem Angriff beteiligt, der zu einem der entscheidenden Tore seines Teams führte. Das Interessanteste daran: Viele hatten die Nachrichten über seine Rückkehr zunächst nicht geglaubt.

Lesen Sie auch · 25 Oktober Ronaldinho spielt mit 46 Jahren für den italienischen Verein Ravenna

Am 15. November wurden schließlich alle Zweifel ausgeräumt: Der 46-jährige Star stand im Spiel gegen «Forlì» in der Startelf.

Nicht nur 30 Minuten, sondern die komplette erste Halbzeit

Ursprünglich wurde erwartet, dass Ronaldinho etwa 30 Minuten auf dem Platz stehen würde. Doch er spielte länger als geplant und absolvierte die gesamte erste Hälfte.

Der Brasilianer lief im Trikot mit der Nummer 10 von «Ravenna» auf. Die Fans im Stadion empfingen ihn mit großem Applaus. Jeder seiner Ballkontakte, Pässe und technischen Kabinettstückchen sorgte auf den Tribünen für Begeisterung.

Auch wenn Ronaldinho nicht mehr mit der hohen Geschwindigkeit wie früher über das gesamte Spielfeld sprintete, zogen seine fußballerische Finesse und sein Umgang mit dem Ball immer noch alle Blicke auf sich.

Sein Einsatz auf dem Platz blieb nicht nur symbolisch. Der brasilianische Star beteiligte sich aktiv an den Angriffen seines Teams.

Ronaldinhos Beitrag zum Angriff in der 36. Minute

In der 36. Minute des Spiels erzielte «Ravenna» den Führungstreffer. Während des Angriffs, an dem Ronaldinho beteiligt war, wurde der Ball zu Giulio Donati weitergeleitet, der das gegnerische Tor traf.

Damit war der brasilianische Fußballer gleich in seinem ersten offiziellen Spiel nach einer langen Pause an einem Tor beteiligt.

In der zweiten Halbzeit baute «Ravenna» die Führung weiter aus. In der 58. Minute erzielte Simone Rabbi das Tor zum 2:0-Endstand.

Das Spiel endete mit diesem Ergebnis. «Ravenna» gewann das wichtige Derby, und Ronaldinhos Rückkehr wurde zu einem unvergesslichen Ereignis für die Fans des Vereins.

Wird Ronaldinho wieder spielen?

Nach dem Spiel teilte der brasilianische Star seine Eindrücke. Er drückte seine Freude darüber aus, zum Fußball zurückgekehrt zu sein, mit jungen Spielern auf dem Platz zu stehen und die Fans wiederzusehen.

Ob er auch in den kommenden Spielen zum Einsatz kommen wird, ist noch unklar. Ronaldinho erklärte, dass dies von der Entscheidung des Vereinspräsidenten abhänge. Er verhehlte jedoch nicht, dass er bereit sei, wieder aufzulaufen, falls der Präsident ihn erneut einsetzt.

Dies warf bei den Fans eine weitere Frage auf: Werden wir Ronaldinho noch einmal im Trikot von «Ravenna» sehen?

Ein bleibender Eindruck in der Fußballgeschichte

Ronaldinhos Rückkehr zum Fußball bedeutet mehr als nur ein einfaches Debüt. Er wurde 2002 mit der brasilianischen Nationalmannschaft Weltmeister, gewann 2005 den «Ballon d'Or» und spielte für große Vereine wie den «FC Barcelona» und den «AC Mailand».

Sein Spielstil prägte eine ganze Generation von Fußballfans. Für Ronaldinho war Fußball nicht nur ein Ergebnis oder ein Sieg, sondern eine Kunstform, die Kreativität, Freude und Spaß für die Zuschauer bedeutete.

Die Rückkehr nach 4068 Tagen Pause ist gerade deshalb besonders bemerkenswert. Mit 46 Jahren bescherte die Fußballlegende seinen Fans erneut unvergessliche Momente.

Vielleicht war dies sein letztes offizielles Spiel, vielleicht entscheidet sich Ronaldinho aber auch dazu, noch ein paar Mal das Trikot überzustreifen. Eines ist jedoch sicher: Sein Debüt für «Ravenna» wird als eine der unerwartetsten und schönsten Rückkehren in die Fußballgeschichte eingehen.