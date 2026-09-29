Brasilien gelingt Comeback gegen Australien: 4:2-Sieg

Die brasilianische Nationalmannschaft gewann ihr Freundschaftsspiel gegen Australien mit 4:2. Obwohl die Südamerikaner früh in Führung gingen, lagen sie noch vor der Pause zurück. Nach dem Seitenwechsel drehten sie jedoch das Spiel und trafen zweimal ins gegnerische Tor.

In der Partie fielen sechs Tore, wobei auch Elfmeter eine wichtige Rolle spielten.

Brasilien startete mit einem frühen Tor

Nur drei Minuten nach Anpfiff eröffnete Brasilien den Torreigen.

Vanderson vollendete einen Angriff seines Teams mit einem präzisen Schuss und brachte die Brasilianer mit 1:0 in Führung.

Das frühe Tor schockte Australien jedoch nicht. Im Gegenteil, die Gastgeber übernahmen die Initiative und begannen, gefährliche Situationen vor dem brasilianischen Tor zu kreieren.

Australien drehte das Spiel in der ersten Halbzeit

Der Druck Australiens zahlte sich in der 30. Minute aus.

Alessandro Circati glich aus und verlieh seinem Team neuen Schwung — 1:1.

Kurz darauf erzielten die Australier einen weiteren Treffer gegen die Brasilianer.

In der 34. Minute traf Connor Metcalfe und brachte Australien mit 2:1 in Führung.

So lag Brasilien, das früh in Führung gegangen war, innerhalb kurzer Zeit zurück.

Raphinha glich per Elfmeter aus

Gegen Ende der ersten Halbzeit wurde Brasilien wieder aktiver und erhielt einen Elfmeter zugesprochen.

Raphinha verwandelte den Strafstoß souverän.

Damit stand es kurz vor der Pause wieder unentschieden — 2:2.

Mit diesem Spielstand ging es in die Halbzeitpause.

In der zweiten Halbzeit setzte Brasilien ein Zeichen

Nach dem Seitenwechsel versuchte Brasilien, die volle Kontrolle über das Spiel zu übernehmen.

Die Angriffe des Teams wurden immer gefährlicher und in der 70. Minute zahlte sich dieser Druck aus.

Bruno Guimarães traf ins gegnerische Tor und brachte Brasilien erneut in Führung — 3:2.

Während Australien auf den Ausgleich drängte, nutzten die Brasilianer eine weitere Gelegenheit eiskalt aus.

Vinícius Júnior sorgte für den Endstand

In der 80. Minute holte Brasilien einen weiteren Elfmeter heraus.

Diesmal trat Vinícius Júnior an den Punkt. Er verwandelte die Chance mit einem präzisen Schuss.

Damit lautete der Spielstand 4:2 .

In den verbleibenden Minuten versuchte Australien zwar noch zu verkürzen, doch Brasilien verteidigte die Führung erfolgreich.

Australien – Brasilien: 2:4

Freundschaftsspiel

Australien – Brasilien — 2:4

Tore:

Circati — 30.;

Metcalfe — 34.;

Vanderson — 3.;

Raphinha — 45.;

Bruno Guimarães — 70.;

Vinícius Júnior — 80.

Somit konnte Brasilien trotz des frühen Führungstors und des zwischenzeitlichen Rückstands das Spiel in der zweiten Halbzeit drehen und Australien mit 4:2 besiegen.

Einer der wichtigsten Aspekte für die Brasilianer war, dass das Team aus einer schwierigen Situation zurückkam und in der zweiten Halbzeit die Initiative übernahm.