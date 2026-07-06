Belletti: Neymar hat nur den von Ronaldinho erfundenen Stil fortgesetzt

Der ehemalige Verteidiger der brasilianischen Nationalmannschaft, Juliano Belletti, hat eine unerwartete Aussage über die Verbindung zwischen dem modernen Fußballstar Neymar und dem legendären Ronaldinho gemacht. Seiner Meinung nach sind alle magischen Bewegungen und technischen Finessen, die Neymar im Laufe seiner Karriere gezeigt hat, eigentlich die Fortsetzung des Erbes, das der Weltmeister von 2002 erfunden hat. Dies berichtet Goal.com berichtet.

Diese Überlegungen kamen nach dem unerwarteten Ausscheiden der brasilianischen Nationalmannschaft bei der Weltmeisterschaft 2026 und Neymars Ankündigung, seine internationale Karriere zu beenden. Zur Erinnerung: Die "Seleção" verlor im Achtelfinale mit 1:2 gegen Norwegen, woraufhin der beste Torschütze in der Geschichte der Nationalmannschaft beschloss, seine Fußballschuhe an den Nagel zu hängen.

Neymar bestritt 130 Länderspiele für Brasilien, erzielte 80 Tore und gab 59 Vorlagen. Obwohl ihn diese Zahlen zum produktivsten Spieler in der Geschichte des Landes machen, können viele Experten und Fans sein Vermächtnis nicht auf das Niveau von Ronaldinho heben. Juliano Belletti unterstützt diese Ansicht und betont, dass Ronaldinho das Fundament für Neymars Spielstil geschaffen hat.

Ronaldinho — der Begründer des modernen brasilianischen Fußballs

"Ich denke, Neymar hat nur das wiederholt, was Ronaldinho erfunden und geschaffen hat", sagte Belletti in einem Interview mit DAZN. Ihm zufolge sind das Dribbling mit dem Ball am Fuß, Pässe ohne hinzusehen und unerwartete Finten das Produkt von Ronaldinhos Kreativität. Neymar gilt als der Nachfolger, der diese magischen Elemente kombiniert und im modernen Fußball angewendet hat.

Belletti widerlegte auch einen Mythos, der sich im Laufe der Jahre in der Fußballwelt gebildet hat. Viele glauben, dass Ronaldinho seinen Erfolg nur durch natürliches Talent erreicht hat und im Training faul war. Der Verteidiger, der mit ihm beim FC Barcelona und in der brasilianischen Nationalmannschaft spielte, sagte jedoch das Gegenteil.

"Ronaldinho hat sehr viel trainiert, das meine ich ernst. Auf engem Raum, in Eins-gegen-Eins- oder Zwei-gegen-Zwei-Situationen, arbeitete er jeden Tag, jede Woche unermüdlich. Hinter seinem Dribbling und seinem ständigen Drang nach vorne steckten große körperliche Kraft und harte Arbeit. Er hat nie simuliert oder sich auf dem Platz fallen lassen", erinnert sich Belletti.

Dem Fazit des ehemaligen Spielers zufolge hat Ronaldinho durch seine harte Arbeit und sein Können ein Vorbild für die nächste Generation, einschließlich Neymar, geschaffen. Die Erfolge, die Neymar während seiner 16-jährigen Karriere in der Nationalmannschaft erzielt hat, wurden auf genau diesem Fundament aufgebaut. Obwohl Neymar seinen Mentor statistisch übertroffen hat, bleibt Ronaldinho in Bezug auf Spielästhetik und Innovation führend.