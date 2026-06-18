Cafu nennt das größte Quartett der Fußballgeschichte: Ronaldinho ebenfalls auf der Liste

Der legendäre brasilianische Verteidiger Cafu hat sich zu den ewigen Debatten über die besten Spieler der Fußballwelt geäußert. Er gab sein persönliches Ranking bekannt und betonte, dass neben Genies wie Lionel Messi, Diego Maradona und Pele ein weiterer brasilianischer Star hinzugefügt werden müsse. Dies berichtet Goal.com Nachrichten berichtet.

In einem Interview mit El Mundo sagte Cafu, dass man bei der Auswahl der stärksten Spieler der Fußballgeschichte nicht nur auf Statistiken, sondern auch auf die Kunst auf dem Platz achten müsse. Seiner Meinung nach steht Ronaldinho neben Lionel Messi, Diego Maradona und Pele auf dem höchsten Gipfel des Fußballs. Cafu bezeichnete dieses Quartett als die wahren Schöpfer der Fußballkunst.

"Dies sind Spieler, die Geschichte geschrieben, eine unauslöschliche Spur hinterlassen und Weltmeister geworden sind. Sie bewegten sich mit einer unglaublichen Leichtigkeit auf dem Platz. Sie spielten einfach mit dem Ball; Dribblings, Schüsse oder Tore fielen ihnen leicht. Es war ein Genuss, ihr Spiel zu beobachten", erklärte der legendäre Verteidiger.

Harmonie aus Fußballkunst und Charakter

Als er erläuterte, warum Ronaldinho diesen Platz auf der Liste verdient, hob Cafu besonders seinen Spielstil und die Freude hervor, die er den Fans schenkte. Seiner Meinung nach besteht Fußball nicht nur aus Zahlen, sondern aus einer Abfolge von Bewegungen, die den Zuschauer begeistern. Genau in diesem Punkt hob sich Ronaldinho von anderen ab.

Der ehemalige AC Milan- und Roma-Star betonte einen weiteren wichtigen Aspekt, der dieses Quartett verbindet: ihren Charakter und ihr Auftreten auf dem Platz. Trotz regelmäßiger grober Fouls durch Verteidiger bewahrten diese Spieler stets ihre Gelassenheit.

"Wir haben Lionel Messi, Ronaldinho, Pele oder Maradona nie gesehen, wie sie sich auf dem Platz mit jemandem gestritten haben. Sie spielen einfach Fußball. Sie werden geschlagen, stehen auf und machen mit einem Lächeln weiter. Wie demütigen sie den Gegner? Nur durch wunderschöne Dribblings und Tore. Genau das wollen die Fans sehen", sagt Cafu.

Basierend auf seinen Beobachtungen betrachtet Cafu dieses Quartett als die besten Spieler der Fußballgeschichte: zwei Brasilianer und zwei Argentinier. Seiner Meinung nach haben genau diese Spieler dem Fußball eine wahre Bedeutung und Schönheit verliehen.

Am Ende des Gesprächs ging Cafu auch auf den aktuellen Zustand der brasilianischen Nationalmannschaft ein. Seiner Meinung nach tritt in der derzeitigen Mannschaft die Rolle des Trainers stärker in den Vordergrund als die der Starspieler, was darauf hindeutet, dass sich die traditionelle Kultur des brasilianischen Fußballs leicht verändert hat.