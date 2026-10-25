Druck aus Madrid gegen 100-Prozent-Bilanz: Wichtige Infos vor dem El Clásico
Heute, am 25. Oktober öffnet sich der Vorhang für die größte Bühne des Weltfußballs: Im Rahmen des 10. Spieltags der spanischen La Liga treffen die Erzrivalen FC Barcelona und Real Madrid aufeinander.
Dieses prestigeträchtige Duell in der prachtvollen katalanischen Arena Spotify Camp Nou steht nicht nur im Fokus von Millionen Fans, sondern wird auch den weiteren Verlauf des Meisterschaftsrennens in dieser Saison maßgeblich beeinflussen.
Anstoßzeit und Live-Übertragung
Für Fußballfans in Usbekistan wird die Begegnung zu folgenden Zeiten und auf folgendem Kanal übertragen:
Anstoßzeit: Das Spiel beginnt nach Taschkenter Zeit in der Nacht zum 26. Oktober um 01:00 Uhr; startet;
Live-Übertragung: Das wichtigste El Clásico des Jahres kann auf dem Gebiet von Usbekistan über den Fernsehsender Zo‘r TV live verfolgt werden.
Absolute Tabellenführung und 6 Punkte Vorsprung
Die Situation in der Tabelle erhöht die Bedeutung des Spiels für beide Teams massiv:
Die 100-Prozent-Bilanz des FC Barcelona: Die Katalanen haben in den ersten 9 Runden der La Liga alle Spiele gewonnen und mit maximalen 27 Punkten die alleinige Tabellenführung inne;
Die Spannung bei Real Madrid: Der Madrider Club hat derzeit 21 Punkte auf dem Konto und die Schützlinge von Carlo Ancelotti liegen auf dem 3. Platz;
Das Schicksal des Rennens: Ein Sieg in diesem Duell würde es dem FC Barcelona ermöglichen, den Vorsprung auf 9 Punkte auszubauen, während Real die Chance hat, den Rückstand auf den Tabellenführer zu verkürzen und dem Titelrennen neuen Schwung zu verleihen.
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