Heute, am 25. Oktober öffnet sich der Vorhang für die größte Bühne des Weltfußballs: Im Rahmen des 10. Spieltags der spanischen La Liga treffen die Erzrivalen FC Barcelona und Real Madrid aufeinander.

Dieses prestigeträchtige Duell in der prachtvollen katalanischen Arena Spotify Camp Nou steht nicht nur im Fokus von Millionen Fans, sondern wird auch den weiteren Verlauf des Meisterschaftsrennens in dieser Saison maßgeblich beeinflussen.

Anstoßzeit und Live-Übertragung

Für Fußballfans in Usbekistan wird die Begegnung zu folgenden Zeiten und auf folgendem Kanal übertragen:

Anstoßzeit: Das Spiel beginnt nach Taschkenter Zeit in der Nacht zum 26. Oktober um 01:00 Uhr; startet;

Live-Übertragung: Das wichtigste El Clásico des Jahres kann auf dem Gebiet von Usbekistan über den Fernsehsender Zo‘r TV live verfolgt werden.

Absolute Tabellenführung und 6 Punkte Vorsprung

Die Situation in der Tabelle erhöht die Bedeutung des Spiels für beide Teams massiv: