Taktische Entscheidung im El Clásico: Wie Mourinho die Abwehr von Barcelona „geknackt“ hat

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Taktische Entscheidung im El Clásico: Wie Mourinho die Abwehr von Barcelona „geknackt“ hat

Im intensiven El Clásico, der im Rahmen des 10. Spieltags der spanischen La Liga stattfand, konnte der Madrider Real Madrid einen wichtigen 2:1-Sieg gegen seinen Erzrivalen FC Barcelona feiern. Nach Spielende sprach der Cheftrainer der „Königlichen“, José Mourinho offen darüber, wie er die perfekt organisierte Abwehrreihe der Katalanen durchbrach und welche taktische Entscheidung den Sieg brachte.

Laut dem renommierten Insider und Journalisten Fabrizio Romano setzte der portugiesische Experte bei der Umgehung der Abseitsfallen des Gegners nicht auf die Stürmer, sondern primär auf die schnellen Vorstöße der zentralen Mittelfeldspieler.

„Kein Platz für Stürmer“: Details zum taktischen Plan

José Mourinho erklärte die Besonderheiten der Abwehr des FC Barcelona und die im Spiel angewandte Spezialstrategie wie folgt:

  • Die hohe Abwehrlinie des FC Barcelona: „In Spielen gegen den FC Barcelona ist es extrem schwierig, durch reine Stürmer freien Raum zu finden und gefährliche Situationen zu kreieren. Ihre Abwehr ist perfekt darauf eingestellt – die Stürmer stehen entweder ständig im Abseits, oder Torhüter Joan García kommt rechtzeitig heraus, um steile Pässe abzufangen“;

  • Die einzige Lösung – Angriffe aus der zweiten Reihe: „In einer solchen Situation war der einzige richtige Weg, Mittelfeldspieler in die freien Räume zu schicken. Dies musste zwingend durch Spieler aus dem Zentrum geschehen“;

  • Der klare Auftrag an Camavinga: „Ich sagte Eduardo Camavinga einfach: ‚Geh und greif den freien Raum an!‘ Wir nutzten Mittelfeldspieler wie Camavinga und Jude Bellingham, um diese Linie zu durchbrechen, und dieser taktische Schachzug hat sich voll ausgezahlt“.

Die Schlüsselaspekte des Sieges im El Clásico

  • Wettbewerb und Spieltag: La Liga, 10. Spieltag;

  • Ergebnis des Spitzenspiels: Real Madrid — FC Barcelona 2:1;

  • Entscheidender Faktor: Die gefährlichen Vorstöße von Eduardo Camavinga und Jude Bellingham aus der zweiten Reihe hinter die Abwehrkette des FC Barcelona;

  • Überwindung der gegnerischen Barriere: Die Abseitsfalle der Katalanenwurde nicht von reinen Stürmern, sondern von aus der Tiefe kommenden Mittelfeldspielern ausgehebelt;

  • Ergebnis: Das Team von José Mourinho sicherte sich 3 wertvolle Punkte im prestigeträchtigen Duell und festigte seine Position im Titelrennen.

Diese taktische Entscheidung von José Mourinho war ein weiteres Beispiel für seine Trainerklasse, die zeigte, dass man im modernen Fußball jede noch so stabile Abwehr durch schnelle und unerwartete Vorstöße zentraler Mittelfeldspieler knacken kann.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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