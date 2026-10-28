Rodri erklärt den Grund für die bittere Niederlage im El Clásico — Was hat Barcelona gefehlt?

Im Rahmen des 10. Spieltags der spanischen La Liga am 25. Oktober besiegte Real Madrid im heimischen Stadion den FC Barcelona mit 2:1 im zentralen Duell, dem El Clásico. Der Mittelfeldspieler des katalanischen Klubs Rodri bewertete diese schwere Niederlage, erkannte die Überlegenheit des Gegners an und benannte offen die größte Schwäche seines Teams.

Laut der renommierten spanischen Zeitung Diario Sport betonte der erfahrene Mittelfeldspieler, dass es an Entschlossenheit vor dem gegnerischen Tor gefehlt habe, und wies darauf hin, dass die Saison noch lang sei und man aus der Niederlage die richtigen Schlüsse ziehen müsse.

„Es fehlte an Entschlossenheit im Strafraum“: Rodris objektive Analyse

Die Katalanen Der Anführer im Mittelfeld äußerte sich nach Spielende wie folgt:

Die Überlegenheit des Gegners sportlich anerkennen: „Wenn der Gegner auf dem Platz besser agiert, muss man das einfach anerkennen. An jenem Abend fehlte es unserer Mannschaft an genügend Entschlossenheit im gegnerischen Strafraum“, erklärte der Spieler die Situation;

Die Saison hat gerade erst begonnen: „Es ist erst Oktober, was für uns gut ist. Es liegt noch ein sehr langer Wettbewerb vor uns“;

Demut und die Forderung nach harter Arbeit: „Wir müssen den Rest der Saison mit Demut angehen, weiter hart arbeiten und die Fehler, die wir gemacht haben, umgehend korrigieren.“

Die Chronik des El Clásico vom 25. Oktober: Mbappés Gala

Das Duell in Madrid war bis in die letzten Minuten von intensiven Kämpfen geprägt:

Mbappés erster Treffer: In der 41. Minute Kylian Mbappé brachte Real in Führung (1:0);

Raphinhas Antwort: In der 61. Minute glich der brasilianische Flügelspieler Raphinha mit einem schönen Tor aus (1:1);

Der Schlusspunkt in der 87. Minute: Drei Minuten vor Ende der regulären Spielzeit schnürte Kylian Mbappé den Doppelpack und sicherte den Madrilenen einen wichtigen 2:1-Sieg.

Aus Rodris Worten geht hervor, dass der FC Barcelona diesen Rückschlag nicht als Tragödie betrachtet und sich voll auf die kommenden wichtigen Spieltage im Titelrennen konzentriert.