Mbappe-Gala im Camp Nou: Real besiegt Barcelona im El Clásico (Video)

Im Rahmen des 10. Spieltags der spanischen La Liga fand das mit Spannung erwartete El Clásico statt. Im zentralen Duell im Camp Nou musste sich der souveräne Tabellenführer Barcelona vor heimischer Kulisse dem Erzrivalen Real Madrid mit 1:2 geschlagen geben.

Nach dieser Niederlage verloren die Katalanen unter Hans-Dieter Flick nicht nur ihre ersten Punkte in der laufenden Saison, sondern büßten auch ihren Status als einziges Team in den europäischen Top-5-Ligen ein, das bis dahin alle Spiele gewinnen konnte.

Mbappé-Doppelpack und pure Dramatik: Die entscheidende 87. Minute

In einer hart umkämpften Partie unter enormem psychologischem Druck entschied die Kaltblütigkeit von Kylian Mbappé das Spiel:

41. Minute (Mbappé eröffnet den Torreigen): Kurz vor Ende der ersten Halbzeit nutzten die Gäste einen gefährlichen Konter, bei dem Kylian Mbappé präzise traf und die Madrilenen in Führung brachte (0:1);

61. Minute (Raphinhas Antwort): Nachdem Barcelona in der zweiten Halbzeit den Druck erhöhte, glich ihr Anführer Raphinha mit einem platzierten Schuss aus (1:1);

87. Minute (Der Siegtreffer): Als das Spiel auf ein Unentschieden zuzusteuern schien, bestrafte Mbappé eine Lücke in der katalanischen Abwehr, erzielte sein zweites Tor und sicherte dem Team von José Mourinho wertvolle 3 Punkte (1:2);

Nervöses Ende und Kartenflut: Aufgrund hitziger Szenen in der Nachspielzeit verwarnte der Schiedsrichter Spieler beider Seiten, darunter Cucurella, Mbappé, Balde und Adeyemi, mit gelben Karten.

Tabelle: Abstand zwischen den Spitzenreitern verkürzt

Dieses Ergebnis im El Clásico heizt das Titelrennen weiter an:

Barcelona bleibt Tabellenführer: Trotz der ersten Saisonniederlage bleiben die „Blaugrana“ mit 27 Punkten auf dem 1. Tabellenplatz;

Verfolgung durch Atlético und Real: Das zweitplatzierte Atlético unter Diego Simeone kommt auf 25 Punkte . Das Team von Mourinho, das Barcelona besiegte, erhöhte sein Punktekonto auf 24 Zähler , festigte seinen Platz in den Top 3 und verkürzte den Rückstand auf den Spitzenreiter auf 3 Punkte.

Spielbericht:

La Liga, 10. Spieltag

Barcelona — Real Madrid 1:2

25. Oktober, Camp Nou Stadion