„Musste der Flug 30.000 Kilometer weit sein?“ — Scharfe Kritik vom Barcelona-Coach

Der FC Barcelona hat nach der jüngsten FIFA-Abstellungsperiode einen herben Rückschlag erlitten. Einer der wichtigsten Angreifer des Teams, Raphinha, verletzte sich beim 4:2-Testspielsieg der brasilianischen Nationalmannschaft gegen Australien und fällt aus. Laut der renommierten spanischen Zeitung Marca äußerte sich der Cheftrainer der Katalanen, Hansi Flick offen über die endlosen Flugreisen der Spieler, die hohe Spieldichte und den Zustand des brasilianischen Flügelspielers.

Es wurde bestätigt, dass der Anführer des FC Barcelona aufgrund der Verletzung wichtige Partien in der heimischen Liga sowie im Europapokal verpassen wird.

„Ein 30.000-Kilometer-Flug und übermäßige Belastung“

Hansi Flick kritisierte die Absurdität des internationalen Kalenders, indem er auf die Geografie der Testspiele und den Schaden für die Interessen der Vereine einging:

Distanz und Erschöpfung: „Es ist eine Ehre für jeden Spieler, für die Nationalmannschaft aufzulaufen, und sie geben alles. Aber war es wirklich nötig, für ein Freundschaftsspiel 30.000 Kilometer weit nach Australien zu fliegen? Das ist ein Thema, das ernsthaft diskutiert werden muss“, sagte Flick.

Die Hürde Nations League: Der deutsche Trainer betonte, dass aufgrund der Nations League in Europa andere Kontinentalverbände gezwungen seien, für Spiele gegen starke Gegner weite Strecken zurückzulegen, was die Spieler körperlich übermäßig belaste.

Kontrolle verschärfen: „Diese Situation ist weit von einem Idealzustand entfernt. Ich kann den globalen Kalender nicht ändern, aber ich muss die Einsatzzeiten und die Belastung meiner Spieler nun noch strenger kontrollieren.“

„Spanien ist die beste Nationalmannschaft der Welt“

Vor dem Hintergrund der Probleme bei der brasilianischen Auswahl lobte der Trainer die Spielweise der Europameister:

Perfekter Spielstil: „Gleichzeitig macht es mir große Freude, die Spiele der spanischen Nationalmannschaft zu verfolgen. Ich achte stets auf ihre Fußballphilosophie und das System, wie sie die Belastung unter den Spielern verteilen.“

Hohes Spielverständnis: Flick bezeichnete die „La Roja“ als derzeit unschlagbares Team: „Sie haben ein exzellentes gegenseitiges Verständnis auf dem Platz. Spanien ist die beste Mannschaft der Welt und ich verfolge ihre Spiele mit großer Begeisterung.“

Notiz: Welche Spiele verpasst Raphinha?

Den medizinischen Untersuchungen zufolge wird der verletzte Raphinha den „Blaugrana“ in mindestens zwei Pflichtspielen fehlen:

Das schwierige Auswärtsspiel in La Liga gegen Getafe;

Das wichtige Duell in der Champions League gegen den prinzipiellen Gegner aus der Türkei, Galatasaray, ein wichtiges Spiel.

Flick wird diesen Ausfall in der Offensive durch Rotation und junge Talente kompensieren müssen. Die Vereinsärzte arbeiten derweil intensiv daran, den brasilianischen Star so schnell wie möglich wieder fit zu bekommen.