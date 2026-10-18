Großer Streit vor dem El Clásico: Barcelona-Boss kritisiert Pérez-Politik

Im spanischen Fußball spitzen sich die politischen Spannungen hinter den Kulissen vor dem bevorstehenden „El Clásico“ immer weiter zu. Der katalanische FC Barcelona Klubpräsident Joan Laporta reagierte offen und scharf auf die Forderung von Real Madrid nach dem offiziellen Rücktritt von La-Liga-Präsident Javier Tebas.

In einem Interview mit der renommierten Mundo Deportivo verurteilte der Chef der „Blaugrana“ die aggressive Informationspolitik des Madrider Klubs aufs Schärfste und stellte sich demonstrativ hinter Javier Tebas.

„Tebas an der Spitze ist ein Glücksfall für uns“: Laportas Statement

Joan Laporta thematisierte die konfliktgeladene Situation rund um die La Liga und betonte, dass Madrid unaufhörlich Druck ausübe:

Tebas' Erfahrung und Ausgewogenheit: „Man muss eines klar sagen: Dass Javier Tebas die La Liga leitet, ist ein großes Glück für uns. Er verfügt über genügend Erfahrung, um solch komplexe Probleme zu lösen. Seine Fähigkeit, die Lage objektiv und besonnen einzuschätzen, ermöglicht es uns, den medialen und rechtlichen Angriffen von Real Madrid auf die La Liga angemessen zu begegnen.“

Unwürdiges Verhalten eines Ligamitglieds: „Es ist absolut unangemessen, dass Klubs, die Teil der Organisation sind, solch destruktive Aktionen durchführen. Sie haben sich dazu entschieden, jeden Schritt der Liga systematisch zu kritisieren“, sagte Laporta.

„Sie wollen alles in die Luft jagen“

Der Präsident des FC Barcelona bewertete die ständigen Forderungen von Real Madrid gegenüber den Schiedsrichtern und dem Fußballverband scharf:

Absicht, das System zu zerstören: „Es ist offensichtlich, dass sie alles in die Luft jagen wollen – sie wollen die La Liga zerstören, sie wollen das Technische Schiedsrichterkomitee zerstören;

Ständige Unzufriedenheit: Auch der Fußballverband passt ihnen nicht... Sie sind in einem Zustand, in dem sie mit nichts zufrieden sind und überall Feinde suchen“, fügte der Klubchef hinzu.

25. Oktober – Das entscheidende Duell zwischen Madrid und Katalonien

Diese scharfen Aussagen heizen die Stimmung vor dem Topspiel der spanischen Meisterschaft weiter an:

Fokus auf die aktuellen Spiele: Laporta erklärte, dass sich die Mannschaft derzeit auf den nächsten wichtigen Gegner, Real Betis, konzentriere und man über den „El Clásico“ zu gegebener Zeit sprechen werde.

Datum des Aufeinandertreffens: Das kompromisslose und intensive Duell zwischen Real Madrid und dem FC Barcelona im Rahmen der spanischen La Liga am Sonntag, den 25. Oktober stattfinden.

Diese politischen Auseinandersetzungen beweisen, dass der kommende „El Clásico“ im Santiago Bernabéu nicht nur ein Kampf um die Tabellenspitze, sondern auch ein prinzipieller Machtkampf um die Kontrolle über den spanischen Fußball ist.