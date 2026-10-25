Inter siegt dank Toren in der 91. und 97. Minute nach Rückstand gegen Fiorentina

Im Rahmen des 8. Spieltags der italienischen Serie A empfing der Mailänder Inter im eigenen Stadion Fiorentina und feierte in einem der dramatischsten und emotionalsten Spiele der Saison einen 2:1 Sieg nach Rückstand.

Die Mailänder lagen bis kurz vor Ende der regulären Spielzeit zurück, doch durch zwei Treffer in der Nachspielzeit gelang ihnen ein echtes Comeback.

Überraschendes Tor und die Wende in der 91. und 97. Minute

Die Begegnung war von intensivem Kampf geprägt, wobei der Höhepunkt erst in der Schlussphase folgte:

Fiorentina geht in Führung (65. Minute): Der Gästespieler Alejandro traf Mitte der zweiten Halbzeit gegen Inter und brachte die Florentiner in Führung;

Thurams Ausgleichstreffer (91. Minute): In der ersten Minute der Nachspielzeit erzielte der französische Stürmer Marcus Thuram den wichtigen Ausgleich zum 1:1;

Zielinskis Sieg-Elfmeter (97. Minute): In der 97. Minute verwandelte Piotr Zielinski einen zugesprochenen Elfmeter eiskalt und sicherte Inter die wichtigen 3 Punkte.

Die ungeschlagene Serie unter Cristian Chivu: 8 Spiele, 7 Siege

Dieser Sieg festigte die Position der Mailänder im Titelrennen weiter:

Ungeschlagene Serie: Inter blieb in den ersten 8 Spieltagen der Serie A ungeschlagen und erzielte 7 Siege und 1 Unentschieden; einziger Punktverlust:

Der einzige Punktverlust der Saison ereignete sich für die Schützlinge von Chivu beim Auswärtsspiel gegen Roma (2:2); Frühere Ergebnisse:

Zuvor feierte das Team glanzvolle Siege gegen Monza (4:1), Cagliari (0:1), Napoli (3:2), Udinese (5:3), Parma (3:0) und Bologna (1:3). Die Mailänder, die bis zur letzten Sekunde kämpften, bewiesen erneut, dass sie zu den Hauptanwärtern auf den Meistertitel gehören.

So‘nggi soniyalargacha kurashgan milanliklar yana bir bor chempionlik uchun asosiy da’vogarlardan biri ekanligini isbotladi.